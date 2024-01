Nie było jej stać na bilet do domu. "Mąż karmił nas oboje". Teraz zalicza turniej życia

Storm Hunter zna smak triumfu w wielkoszlemowym turnieju, choć w Polsce kojarzyć może ją stosunkowo niewielu fanów tenisa. Jest aktualnie liderką rankingu WTA w grze podwójnej, a w mikście wygrała US Open 2022. W singlu aż tak dobrze się jej nie wiedzie, choć... tegoroczny Australian Open może być dla niej przełomowy. Wiadomo, że w trakcie turnieju zarobi już co najmniej 190 tysięcy dolarów. A pomyśleć, że jeszcze niedawno... nie mogła sobie pozwolić na bilet powrotny do ojczyzny.