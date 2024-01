Australian Open już oficjalnie się rozpoczęło. Zakończyło się kilka pierwszych meczów. Patrząc na zestawienia pierwszej rundy neutralny kibic z pewnością zerkał w kierunku kilku spotkań, które z różnych powodów zapowiadały się absolutnie hitowo. Takie mecze można było znaleźć zarówno w drabince panów, jak i kobiet. Do gry wracała bowiem między innymi Naomi Osaka po okresie rodzicielskim, a los spotkał ze sobą także Matteo Berrettiniego i Stefanosa Tsitsipasa.

To właśnie starcie Greka, który znajduje się nieco pod formą z Włochem zapowiadało się zdecydowanie najbardziej ekscytująco ze wszystkich. Mówimy bowiem przecież o rywalizacji dwóch byłych finalistów turniejów rangi Wielkiego Szlema. Przed meczami Berrettiniego do ostatnich sekund trzeba jednak czekać, aż rzymianin pojawi się na korcie, aby pokazać moc swojego serwisu i często zabójczy dla rywali przepiękny forehand. Włoch ma bowiem bardzo bogatą historię kontuzji.

Nie będzie wielkiego hitu Australian Open. Gwiazdor podjął trudną decyzję

Często z powodu problemów zdrowotnych był zmuszany do wycofywania się z kolejnych turniejów. W ostatnich trzech latach z tego powodu opuścił aż cztery razy najważniejsze tenisowe turnieje. Jak się niestety okazuje, Włoch dopisze do tej niechlubnej historii pierwszy opuszczony Australian Open od sześciu edycji. Wprawdzie w Melbourne ledwie raz osiągnął dobry wynik (półfinał 2022 rok przyp.red.), ale nie ma wątpliwości, że brak jego występu to wielka strata dla turnieju.