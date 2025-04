Nie będzie starcia ze Świątek w Madrycie. Finalistka French Open rezygnuje, jest komunikat

Ostatnim występem Karoliny Muchovej był turniej WTA 1000 w Miami. 23 marca przegrała z Eliną Switoliną w trzeciej rundzie zmagań na Florydzie , przez co nie zobaczyliśmy jej kolejnej potyczki z Igą Świątek. Od tego czasu Czeszka nie pojawiła się na światowych kortach. Zabrakło jej w Charleston, Stuttgarcie bądź przed własną publicznością w Ostrawie, podczas turnieju kwalifikacyjnego do finałów BJK Cup.

WTA Madryt: Karolina Muchova nie zagra w turnieju. Czeszka wycofała się z rywalizacji

Z połówki Igi Świątek odpadła zatem tenisistka rozstawiona z "12", która w przeszłości toczyła już zaciętą batalię z Polką na korcie ziemnym. Mowa oczywiście o ich pamiętnym finale Roland Garros 2023, kiedy Czeszka była bliska pokonania naszej reprezentantki. W końcówce lepiej poradziła sobie jednak raszynianka i to ona sięgnęła po kolejny skalp w Paryżu. Dzisiaj wiceliderka rankingu powalczy o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Madrycie. Jej przeciwniczką będzie Alexandra Eala. Dla 23-latki to okazja do rewanżu za sensacyjną porażkę poniesioną w Miami. Relacja z tego pojedynku dostępna na stronie Interia Sport.