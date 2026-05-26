Nie będzie starcia Sabalenki z Pegulą. Nocna sensacja na Roland Garros

Dobiega końca rywalizacja w pierwszej rundzie Roland Garros. Dziś do gry wkroczyło kilka dużych nazwisk z czołowej "10" rankingu WTA. Jako pierwsza na Court Philippe-Chatrier wystąpiła Aryna Sabalenka. Białorusinka zmierzyła się z Jessicą Bouzas Maneiro. Hiszpanka dzielnie stawiała opór w końcówce premierowej partii, ale ostatecznie nie zniwelowała w pełni strat do tenisistki z Mińska. Druga odsłona pojedynka okazała się już bardziej jednostronna. Finalnie liderka kobiecego zestawienia triumfowała 6:4, 6:2.

Kilka godzin później na głównej arenie zobaczyliśmy m.in. dwie Amerykanki. Coco Gauff słabo rozpoczęła spotkanie z Taylor Townsend, ale potem przejęła inicjatywę i zwyciężyła 6:4, 6:0. Na koniec dnia, tyle że na Court Simonne-Mathieu, zaprezentowała się 5. rakieta świata - Jessica Pegula. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych zanotowała dwa tygodnie temu bolesną porażkę z Igą Świątek w ćwierćfinale WTA 1000 w Rzymie. Polka wygrała aż 6:1, 6:2. Dzisiaj 32-latka była zdecydowaną faworytką do meldunku w drugiej rundzie wielkoszlemowej imprezy w Paryżu. Po przeciwnej stronie siatki znalazła się 83. w rankingu Kimberly Birrell. Na trzecim co do wielkości obiekcie doszło jednak do niebywałego rozstrzygnięcia.

Roland Garros: Jessica Pegula kontra Kimberly Birrell w pierwszej rundzie

Początek spotkania zapowiadał łatwą przeprawę Amerykanki. Pegula zdominowała pierwsze cztery gemy spotkania. Birrell zaczepiła się na grę dopiero w piątym gemie, wówczas udało jej się nawet przełamać serwis tenisistki z USA. To był jedyny pozytywny moment dla Australijki w premierowej odsłonie. Końcówka znów należała do piątej zawodniczki świata. Ostateczny rezultat seta brzmiał 6:1 z perspektywy Jessiki.

Pierwsze minuty drugiej fazy pojedynku również układały się po myśli 32-latki. Po przełamaniu w trzecim gemie Pegula wyszła na prowadzenie 2:1. Kimberly szybko zniwelowała jednak stratę, a potem wróciła ze stanu 0-40 przy własnym podaniu i znalazła się z przodu. Jessica wyrównała na 3:3, ale jak się później okazało - był to ostatni gem wygrany przez nią w tej partii. Kluczowe momenty przypadły na ósme i dziewiąte rozdanie. Wówczas Birrell zgarnęła dwa "oczka" po zaciętej rywalizacji, dzięki czemu triumfowała w tej części spotkania 6:3.

Niespodziewanie nadeszła trzecia odsłona, która przyniosła kontynuację zaskakujących wydarzeń z końcówki poprzedniej fazy. Po przełamaniu do zera, Birrell wyszła na prowadzenie 2:1. Pegula miała swoje break pointy w czwartym oraz szóstym gemie, ale żadnego nie wykorzystała. To Kimberly ponownie dobrała się do podania przeciwniczki i przy stanie 5:2 Australijka serwowała po zwycięstwo. Jessica dała sobie jeszcze nadzieję na powrót, ale tylko chwilową. Tuż po przełamaniu rywalki, znów nie utrzymała własnego podania. Po drugim meczbolu 83. rakieta świata zameldowała się w kolejnej fazie, zwyciężając 1:6, 6:3, 6:3. To najbardziej niespodziewane jak dotąd rozstrzygnięcie podczas rozgrywek pań w Paryżu. Tenisistka z USA znajdowała się w tej samej ćwiartce drabinki co Aryna Sabalenka.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca.

