Już bez Igi Świątek, ale za to z Aryną Sabalenką, Coco Gauff, Jeleną Rybakiną - w poniedziałek na Caja Magica zaplanowano wszystkie spotkania 1/8 finału WTA 1000. W górnej części drabinki Aryna Sabalenka walczyła w hicie na Manolo Santana Stadium z Naomi Osaką. Ale zanim to spotkanie się zaczęło, na drugim co do wielkości obiekcie Belinda Bencic zaczęła mecz z Hailey Baptiste.

Szwajcarka była faworytką, a tymczasem po 17 minutach przegrywała 0:5. To co się stało na Arantxa Sanchez Stadium, zostanie zapamiętane na długo. Ataki furii z obu stron, set trwający 95 minut, sześć zmarnowanych meczboli i pięć zmarnowanych setboli.

Ćwierćfinalistkę poznaliśmy dopiero po zakończeniu trzeciej partii.

WTA Madryt. Belinda Bencic kontra Hailey Baptiste. Stawką 1/4 finału

Dokładnie tak właśnie było - gdy zegar za plecami Baptiste pokazywał 0:17, czyli czas gry, Amerykanka prowadziła z turniejową "11" 5:0. Gdy trafiała pierwszym serwisem, gry w ogóle nie było. A jednocześnie Belinda popełniała zaskakujące błędy wówczas, gdy już coś się działo.

Szwajcarka zdołała wygrać honorowego gema, seta jednak oddała (1:6). Świetne statystyki Amerykanki (5 winnerów, 3 błędy) pokazywały, że to może być jej dzień.

Dopiero w czwartym gemie drugiego seta Bencic wywalczyła pierwszą szansę na przełamanie serwisu Amerykanki. Doszła do wniosku, że musi ryzykować na returnie, że bezpieczne odgrywanie piłek tylko napędza Amerykankę. Tyle że gdy już okazja się pojawiła, to Szwajcarka koncertowo ją zepsuła. Miała rywalkę przy siatce, Hailey dwukrotnie instynktownie odbiła piłkę, a do trzeciej już ruszać się nie musiała, bo rywalka wpakowała ją w siatkę.

Bencic, zwykle oaza spokoju, wpadła w furię, uderzyła rakietą w kort, za chwilę ją wyrzuciła przed siebie. A później nastąpił drugi break point, obroniony przez Baptiste pięknym atakiem. Trzeciego zneutralizowała asem, przy czwartym zaś - Szwajcarka znów popełniła błąd. Za moment było 2:2.

Aż przyszedł gem numer dziewięć, już przy stanie 4:4, gdy serwisowa presja spadła na turniejową "11". Tymczasem po dwóch akcjach zrobiło się 0-30, Bencic była w bardzo trudnej sytuacji. I w doskonały sposób odwróciła losy tego gema - cztery ofensywne akcje dały jej cztery punkty.

Teraz Baptiste musiała wygrać swoje podanie, aby zostać w grze w tym secie. I zrobiła to, co do niej należało.

Wydawało się, że rozstrzygnięcie nastąpi w tie-breaku - sprawiedliwym rozwiązaniu dla tego seta. Bencic prowadziła w jedenastym gemie 40-15, miała 6:5 na wyciągnięcie ręki. I przegrała kolejne akcje, została przełamana. Zaciśnięta pięć Hailey Baptiste mówiła wyraźnie, co się stało.

Do tej pory Amerykanka ani razu nie oddała swojego serwisu. A zaczęło się od dwóch (sic!) podwójnych błędów serwisowych. Pierwszych w meczu. Za moment pojawił się jednak i as. I dwa wygrywające serwisy, po których piłka nie wróciła już na jej stronę. Miała już piłkę meczową, a jednak straciła tego gema. Po trzecim podwójnym błędzie, a wcześniej były też dwa nieudane dropszoty. Aż popukała się po głowie.

Doszło więc do tie-breaka, pełnego zwrotów akcji. Takiego, który przebił jeszcze starcie Darii Kasatkiny z Darią Snigur z ostatniej środy - tam było 15-13 dla Ukrainki. Bencic prowadziła 4-1, za chwilę przegrywała 4-6, broniła dwóch piłek meczowych. I co zrobiła Baptiste? Zepsuła serwis.

A później sytuacja się zmieniała, Szwajcarka w tie-breaku miała sześć setboli, Amerykanka - pięć meczboli. Przy 11-10 serwowała, popełniła dwa podwójne błędy. Dostała ataku furii, na środku kortu połamała rakietę, co oczywiście poskutkowało oficjalnym ostrzeżeniem od sędziego. Ostatecznie tę rozgrywkę zapisała na swoim koncie turniejowa "11" (16-14), a set trwał 95 minut.

Musiały grać więc dalej. I w końcu Baptiste "dopadła" Bencic, przełamała ją na 4:2. I tym razem, mimo podwójnego błędu, kolejnego, w ostatnim gemie, nie odpuściła. Wygrała 6:1, 6:7 (14), 6:3.

Teraz ruch należy do Aryny Sabalenki, którą czeka prestiżowa, trzecia w karierze, potyczka z Naomi Osaką. A jeśli Białorusinka wygra, zagra we wtorek właśnie z Baptiste. I będzie to ich rewanż za ćwierćfinał w Miami - wtedy światowa "1" wygrała dwa razy 6:4, przełamując Amerykankę dwukrotnie w dziesiątych gemach.

Iga Świątek – Belinda Bencic. Skrót meczu Polsat Sport