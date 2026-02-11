Nie będzie starcia Rybakiny z Andriejewą w Dosze. Gwiazda za burtą turnieju

Piątkowe losowanie drabinki turnieju WTA 1000 w Dosze wskazywało, że w ćwierćfinale zmagań może dojść do arcyciekawego zestawienia pomiędzy Jeleną Rybakiną a Mirrą Andriejewą. Obie panie miały jednak do pokonania kilka przeszkód. Jako pierwszą w akcji zobaczyliśmy Rosjankę. 18-latka była o krok od przegrania pierwszej partii w starciu z Magdą Linette. Poznanianka posiadała aż pięć setboli, przy jednym z nich znajdowała się w doskonałej pozycji. Mimo to nie wykorzystała żadnej okazji i to się błyskawicznie zemściło. Polka rozpamiętywała to, co wydarzyło się w dwunastym gemie aż do końca spotkania. Ostatecznie turniejowa "5" wygrała 7:6(0), 6:1.

Reprezentantka Kazachstanu miała nieco łatwiejszą przeprawę w drugiej rundzie, chociaż też musiała odrabiać stratę w drugiej odsłonie meczu z Xinyu Wang. Finalnie triumfowała jednak 6:2, 6:4. Dzięki temu Andriejewa oraz Rybakina awansowały do najlepszej "16" i dzisiaj stanęły do walki o to, by zmierzyć się ze sobą w ćwierćfinale. Środową rywalką Mirry była Victoria Mboko, a Jeleny - Qinwen Zheng. Najpierw zobaczyliśmy w akcji dwie nastolatki, które w ubiegłym sezonie wygrywały turnieje rangi WTA 1000 w singlu. Rosjanka okazała się najlepsza w Dubaju oraz Indian Wells, a reprezentantka Kanady - przed własną publicznością w Montrealu. Zapowiadała się bardzo interesująca rywalizacja w stolicy Kataru.

WTA Doha: Mirra Andriejewa kontra Victoria Mboko w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Mboko. Reprezentantka Kanady zdominowała pierwsze minuty pojedynku. Pewnie utrzymywała swoje podania, bez straty punktu, do tego doszło przełamanie. Dzięki temu szybko wysforowała się na prowadzenie 3:0. Kolejny fragment układał się po myśli Andriejewej. Rosjanka zniwelowała stratę, a w siódmym gemie miała nawet dwa break pointy na 4:3. Ostatecznie to rozdanie trafiło jednak na konto Victorii. Jak się później okazało - był to kluczowy moment premierowej odsłony. Mistrzyni turnieju WTA 1000 w Montrealu odzyskała pewność siebie i znów złapała korzystną serię. Nie straciła już ani jednego "oczka" do końca partii, dzięki czemu wygrała ją 6:3.

Trzynasta rakieta świata próbowała kontynuować swoją passę na starcie drugiej części pojedynku. Wypracowała sobie aż cztery break pointy na "dzień dobry", ale żadnego z nich nie zdołała wykorzystać. To wyraźnie sfrustrowało Mboko, a dodało wiatru w żagle Andriejewej. Po zmianie stron Mirra łatwo dobrała się do serwisu przeciwniczki i wyszła na 2:0. W trzecim gemie Victoria zdołała odpowiedzieć rywalce, chociaż znów potrzebowała kilku szans. Dopiero za trzecim podejściem zniwelowała stratę breaka. Reprezentantka Kanady miała jednak wyraźny problem przy własnym podaniu. Wyraźnie zanikła jej skuteczność, przestała posyłać asy. To zaowocowało kolejnym przełamaniem do zera dla Rosjanki.

To nie był koniec festiwalu returnujących. Mboko jeszcze raz dobrała się do serwisu przeciwniczki, a po zmianie stron w końcu zdołała utrzymać swój. Dzięki temu na tablicy wyników zrobił się remis - 3:3. Kluczowy fragment partii powędrował jednak tym razem do Mirry. Po tym, jak Andriejewa zdobyła przełamanie w ósmym gemie, przy stanie 5:3 podawała po zwycięstwo w drugiej odsłonie. 18-latka źle rozpoczęła dziewiąte rozdanie, przegrała pierwsze dwie akcje. Potem jednak generowała sobie setbole i po drugim z nich mogła się cieszyć z rezultatu 6:3.

Trzeci set rozpoczął się od pewnie utrzymanych podań przez obie zawodniczki, bez straty punktów. Potem zobaczyliśmy wzajemne przełamania - najpierw dokonała tej sztuki Rosjanka, a następnie reprezentantka Kanady. W następnych minutach panie poszukiwały kolejnych okazji do breaka, miały 30-15 na returnie. Mimo to dzielnie pilnowały swoich podań, aż do dziewiątego gema. Wtedy to Andriejewa doczekała się break pointa. Mboko nie uniosła emocji, popełniła podwójny błąd serwisowy. Dzięki temu przy stanie 5:4 Mirra podawała po awans do ćwierćfinału.

Po zmianie stron Rosjanka wypracowała sobie meczbola, ale przepadł on bardzo szybko, bo tym razem nerwy wkradły się w poczynania tenisistki z Krasnojarska. Podwójny błąd serwisowy sprawił, że doszło do równowagi. Następnie pojawiały się break pointy dla Mboko. Andriejewa grała bardzo pasywnie. Przy pierwszej okazji zaowocowało to jeszcze pomyłką reprezentantki Kanady, ale przy drugim Victoria trafiła już jak należy i wyrównała na 5:5. Po chwili 19-latka zagwarantowała sobie co najmniej tie-breaka.

Ostatecznie zobaczyliśmy decydującą rozgrywkę. Do stanu 3-3 obie szły równo. Wtedy jednak prostego woleja przy siatce popsuła Mirra. Rosjance puściły emocje, polały się łzy. Victoria dorzuciła jeszcze dwa kolejne punkty i wypracowała sobie trzy meczbole. Pierwszych dwóch nie udało się wykorzystać, ale przy trzecim postawiła już "kropkę nad i". Ostatecznie Mboko triumfowała 6:3, 3:6, 7:6(5). Nie będzie zatem starcia Andriejewej z Jeleną. To reprezentantka Kanady czeka w ćwierćfinale WTA 1000 w Dosze na zwyciężczynię meczu Rybakina - Zheng.

Alex de Minaur - Arthur Fils. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Mirra Andriejewa DIMITAR DILKOFF AFP

Victoria Mboko Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP AFP

Jelena Rybakina ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP