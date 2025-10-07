Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie będzie starcia Ostapenko z Gauff w Wuhan. 0:6 i koniec, krecz gwiazdy

Tomasz Chabiniak

Jelena Ostapenko odpadła z turnieju WTA 1000 w Wuhan po meczu z Rumunką Soraną Cirsteą. Przegrała nie tyle z rywalką, co sama ze sobą. Nie była przygotowana fizycznie do tego spotkania, w pierwszym secie poprosiła o przerwę medyczną, narzekała na zbyt wysoką temperaturę powietrza. O jej grze wiele mówi statystyka winnerów i niewymuszonych błędów - wynosiła odpowiednio 4 i 14. Skończyło się kreczem.

Jelena Ostapenko i Coco Gauff mogły się spotkać w czwartej rundzie WTA 1000 w Cincinnati
Od zdobycia tytułu w Stuttgarcie Jelena Ostapenko notuje bilans 6 zwycięstw i aż 11 porażek. Dziś kontynuowała czarną passę - odpadła na "dzień dobry" 12 września w Guadalajarze, dokładnie dwa tygodnie później w Pekinie, a teraz w Wuhan.

Od początku meczu z Soraną Cirsteą widać było, że Łotyszka nie jest w 100 procentach przygotowana fizycznie. Przy stanie 0:5 poprosiła o przerwę medyczną. Podeszło do niej kilka osób z tego sztabu, do jednej z nich powiedziała: "temperatura jest zbyt wysoka". Wróciła jednak do gry, ale miała problem nawet w prostym podrzutem piłki do serwisu.

Pierwszy set skończył się bajglem. Rywalizacja była tylko teoretyczna, Cirstea przegrała ledwie 7 punktów.

Drugą partię "Penko" niespodziewanie zaczęła od przełamania do zera, ale zaraz doszło do breaka powrotnego. Następnie Cirstea wyszła na prowadzenie. Łotyszka w jednej z sytuacji nawet nie próbowała biec do piłki, gdy rywalka dobrze odpowiedziała na jej skrót. Starała się kończyć wymiany jak najszybciej, podwyższyła moc returnu, ryzykowała kierunkiem.

Cud się nie wydarzył - Ostapenko nie próbowała kończyć meczu, na jej twarzy co chwilę malował się grymas. Przy stanie 1:2 zrezygnowała z dalszej gry. Podeszła do Rumunki i podziękowała jej za spotkanie, obie serdecznie uśmiechnęły się do siebie. Na liczniku były 42 minuty.

