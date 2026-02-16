Nie będzie starcia Gauff z Ostapenko w Dubaju. Gwiazda wyeliminowana z rozgrywek

W sobotę przeprowadzono losowanie drabinki kolejnego kobiecego tysięcznika w tym sezonie, czyli WTA 1000 w Dubaju. Mimo wycofań Igi Świątek i Aryny Sabalenki, powstało kilka ciekawych zestawień. Okazało się, że mająca wolny los w pierwszej rundzie Coco Gauff trafi w drugiej fazie na zwyciężczynię meczu... Jelena Ostapenko - Anna Kalinska. Z perspektywy Amerykanki było to dość niefortunne losowanie - zwłaszcza, że w sezonie 2025 nie odniosła ani jednego singlowego zwycięstwa na Bliskim Wschodzie, a w tym sezonie w Dosze również odpadła na "dzień dobry", po porażce z Elisabettą Cocciaretto.

Najpierw trzeba było jednak wyłonić ostateczną rywalkę dla turniejowej "3" w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mecz Ostapenko z Kalinską wyznaczono na poniedziałek. Dotychczas Anna była dla Jeleny, niczym Łotyszka dla Igi Świątek. Mistrzyni Roland Garros 2017 miała bilans 0-3 w bezpośrednich starciach z Rosjanką. Dziś miała okazję na pierwsze zwycięstwo. Była już na dobrej drodze, jednak potem nastał bolesny zwrot akcji.

WTA Dubaj: Jelena Ostapenko kontra Anna Kalinska w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Kalinskiej. Już w pierwszym gemie Rosjanka znalazła się pod presją, musiała bronić break pointa. Wówczas Anna zdołała jeszcze wyjść z tarapatów. Podczas piątego rozdania sytuacja uległa już zmianie. Wtedy Ostapenko wykorzystała trzecią okazję na przełamanie i znalazła się z przodu. Łotyszka zawiązała kapitalną serię, zdobyła w sumie pięć "oczek" z rzędu. Dzięki temu triumfowała 6:2 w premierowej odsłonie.

Początek drugiego seta miał istotne znaczenie dla dalszych losów spotkania. Panie co chwilę generowały sobie okazje na returnie, obserwowaliśmy gemy toczące się na przewagi. Do przełamania doszło jednak dopiero podczas czwartego rozdania. Wówczas Kalinska wykorzystała ostatniego z dwóch break pointów i wyszła na 3:1. Po stronie Ostapenko dało się zauważyć spadek koncentracji. W efekcie Anna odpowiedziała tym samym, czym rywalka w poprzedniej partii - od stanu 1:1 zgarnęła pięć "oczek" z rzędu. Rezultatem 6:1 doprowadziła do decydującej odsłony.

Na starcie trzeciej części pojedynku Rosjanka poszła za ciosem. Wyszła na 2:0 i potem miała aż cztery break pointy na trzygemową przewagę. Wówczas Jelena wyszła jednak z opresji i wróciła do gry. Po pięciu rozdaniach to Łotyszka znajdowała się już z przodu. Potem Ostapenko prowadziła jeszcze 4:3. Końcowy fragment potyczki należał do Kalinskiej. Finalistka tych zmagań sprzed dwóch lat zgarnęła trzy "oczka" z rzędu. W trakcie dziesiątego gema, gdy serwowała po zwycięstwo, obroniła jeszcze dwa break pointy na 5:5. Ostatecznie Anna triumfowała 2:6, 6:1, 6:4 i to Rosjanka zagra z Coco Gauff w drugiej rundzie WTA 1000 w Dubaju.

Anna Kalinska ANTHONY WALLACE AFP

Coco Gauff WANG ZHAO AFP

Jelena Ostapenko ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP