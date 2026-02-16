Nie będzie starcia Gauff z Ostapenko w Dubaju. Gwiazda wyeliminowana z rozgrywek

Mateusz Stańczyk

Po turnieju WTA 1000 w Dosze, od razu przyszedł czas na kolejny tysięcznik u pań, czyli zmagania w Dubaju. Mimo licznych wycofań, w tym Igi Świątek i Aryny Sabalenki, w singlowej drabince ciągle widniało sporo gwiazd. Dziś doszło do następnych ubytków. Jedna eliminacja dokonała się na korcie. Po spotkaniu na obiekcie numer jeden stało się jasne, że nie będzie starcia Coco Gauff z Jeleną Ostapenko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Dwie kobiety ubrane w stroje sportowe, każda z nich patrzy w inną stronę, po lewej kobieta w czarnej koszulce i czapce z daszkiem, po prawej kobieta w jasnozielonym stroju z opaską na głowie trzymająca rakietę tenisową.
Jelena Ostapenko i Coco Gauff mogły się spotkać w drugiej rundzie WTA 1000 w DubajuNOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto / NurPhoto via AFP / MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

W sobotę przeprowadzono losowanie drabinki kolejnego kobiecego tysięcznika w tym sezonie, czyli WTA 1000 w Dubaju. Mimo wycofań Igi Świątek i Aryny Sabalenki, powstało kilka ciekawych zestawień. Okazało się, że mająca wolny los w pierwszej rundzie Coco Gauff trafi w drugiej fazie na zwyciężczynię meczu... Jelena Ostapenko - Anna Kalinska. Z perspektywy Amerykanki było to dość niefortunne losowanie - zwłaszcza, że w sezonie 2025 nie odniosła ani jednego singlowego zwycięstwa na Bliskim Wschodzie, a w tym sezonie w Dosze również odpadła na "dzień dobry", po porażce z Elisabettą Cocciaretto.

    Najpierw trzeba było jednak wyłonić ostateczną rywalkę dla turniejowej "3" w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mecz Ostapenko z Kalinską wyznaczono na poniedziałek. Dotychczas Anna była dla Jeleny, niczym Łotyszka dla Igi Świątek. Mistrzyni Roland Garros 2017 miała bilans 0-3 w bezpośrednich starciach z Rosjanką. Dziś miała okazję na pierwsze zwycięstwo. Była już na dobrej drodze, jednak potem nastał bolesny zwrot akcji.

      WTA Dubaj: Jelena Ostapenko kontra Anna Kalinska w pierwszej rundzie

      Mecz rozpoczął się od serwisu Kalinskiej. Już w pierwszym gemie Rosjanka znalazła się pod presją, musiała bronić break pointa. Wówczas Anna zdołała jeszcze wyjść z tarapatów. Podczas piątego rozdania sytuacja uległa już zmianie. Wtedy Ostapenko wykorzystała trzecią okazję na przełamanie i znalazła się z przodu. Łotyszka zawiązała kapitalną serię, zdobyła w sumie pięć "oczek" z rzędu. Dzięki temu triumfowała 6:2 w premierowej odsłonie.

      Początek drugiego seta miał istotne znaczenie dla dalszych losów spotkania. Panie co chwilę generowały sobie okazje na returnie, obserwowaliśmy gemy toczące się na przewagi. Do przełamania doszło jednak dopiero podczas czwartego rozdania. Wówczas Kalinska wykorzystała ostatniego z dwóch break pointów i wyszła na 3:1. Po stronie Ostapenko dało się zauważyć spadek koncentracji. W efekcie Anna odpowiedziała tym samym, czym rywalka w poprzedniej partii - od stanu 1:1 zgarnęła pięć "oczek" z rzędu. Rezultatem 6:1 doprowadziła do decydującej odsłony.

        Na starcie trzeciej części pojedynku Rosjanka poszła za ciosem. Wyszła na 2:0 i potem miała aż cztery break pointy na trzygemową przewagę. Wówczas Jelena wyszła jednak z opresji i wróciła do gry. Po pięciu rozdaniach to Łotyszka znajdowała się już z przodu. Potem Ostapenko prowadziła jeszcze 4:3. Końcowy fragment potyczki należał do Kalinskiej. Finalistka tych zmagań sprzed dwóch lat zgarnęła trzy "oczka" z rzędu. W trakcie dziesiątego gema, gdy serwowała po zwycięstwo, obroniła jeszcze dwa break pointy na 5:5. Ostatecznie Anna triumfowała 2:6, 6:1, 6:4 i to Rosjanka zagra z Coco Gauff w drugiej rundzie WTA 1000 w Dubaju.

        Anna Kalinska
        Anna KalinskaANTHONY WALLACEAFP
        Tenisistka w jasnym stroju sportowym z opaską na głowie ściska pięść w geście determinacji, na tle niebieskich krzeseł trybun i rozmytych sylwetek widzów.
        Coco GauffWANG ZHAO AFP
        Jelena Ostapenko
        Jelena OstapenkoANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFPAFP

