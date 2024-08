Nie będzie rewanżu ze Świątek. Wieści od rywalki nadeszły niespodziewanie, to koniec

Daria Saville miała wszelkie podstawy ku temu, by liczyć, że zmierzy się na US Open z Igą Świątek. Wcześniej jednak należało pokonać w 1. rundzie Enę Shibaharę. Pomimo 122 miejsc różnicy w rankingu WTA, Australijka, postrzegana za wyraźną faworytkę zadaniu nie podołała .

US Open 2024. Kolejna niespodzianka w Nowym Jorku. Świątek nie spodziewała się takiej rywalki

Japonka wygrała pierwszego seta 6:3, ale rywalka otrząsnęła się z szoku, jakiego doznała na starcie rywalizacji i na drugą partię wyszła już z innym nastawieniem. Australijka triumfowała 6:4 i doprowadziła do wyrównania , licząc, że dużo niżej notowana przeciwniczka nie wytrzyma tempa i presji. I srogo się pomyliła.

Walka w decydującym secie była zażarta, ale szalę zwycięstwa w super tie-breaku na swoją stronę przechyliła Shibahara. 26-latka wygrała 6:3, 4:6, 7:6(6) i to ona, a nie Daria Saville zmierzy się w drugiej rundzie z Igą Świątek . Dla zawodniczek z odległych miejsc możliwość zmierzenia się z pierwszą rakietą świata to często nie lada wydarzenie i przeżycie.

Daria Saville przekazała zaskakującą wiadomość. Australijka ma dość

Spadam stąd. Kasuję aplikacje, kocham Was, na razie

Komunikat tenisistki można zrozumieć jako chęć odcięcia się od mediów społecznościowych i ograniczenie przykrych komentarzy, jakich doświadczyła po porażce na US Open. Pod jej zdjęciami na Instagramie pojawiły się agresywne, a niekiedy nawet wulgarne wpisy, szydzące z Australijki. Co ciekawe, mistrzyni juniorskiego US Open wyłączyła możliwość dodawania komentarzy pod wspomnianym postem.