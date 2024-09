Nie będzie powtórki koszmaru z US Open. Wystarczyła jedna piłka meczowa

Polska tenisistka od zakończenia igrzysk olimpijskich pozostaje za oceanem, gdzie kontynuuje zmagania na kortach twardych. Najpierw już w drugiej rundzie pożegnała się z rywalizacją w Toronto. Potem przeszła przez kwalifikacje do turnieju w Cincinnati, gdzie w drugim meczu trafiła na złotą medalistkę olimpijską, Qinwen Zheng i odpadła z imprezy. W Monterrey zatrzymała się na ćwierćfinale, gdzie musiała uznać wyższość Emmy Navarro. I wreszcie przyszło US Open, o występie w którym 26-latka raczej wolałaby zapomnieć.

Szybki cios, a potem schody. Nie była jednak w stanie odwrócić losów meczu

Łodzianka kapitalnie rozpoczęła spotkanie z Eminą Bektas i przełamała rywalkę już w pierwszym gemie, co okazało się decydujące dla całej premierowej odsłony meczu. Do samego końca bowiem każda z pań prawie za każdym razem zdecydowanie utrzymywała swoje podanie. Prawie, bo niewiele zabrakło, by w piątej partii Polka jeszcze umocniła się na prowadzeniu. Amerykance udało się jednak obronić break pointa, a potem przechylić szalę na swoją korzyść. Wystarczyło jednak, że Magdalena Fręch bez większych problemów konsekwentnie wygrywała swój serwis, a potem już po pierwszej piłce setowej była o krok od awansu do drugiej rundy.