Męski tenis został zdominowany przez duet Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, co do tego nie ma chyba żadnych wątpliwości. Próbował jeszcze w Australii szyki pokrzyżować im Novak Djoković, po epickim, ponad czterogodzinnym boju ograł w półfinale Sinnera. Ale nie zdobył swojego 25. tytułu, w finale zatrzymał go Carlitos.

Hiszpan doznał jednak w połowie kwietnia kontuzji, nie przystąpił do starcia z Tomášem Macháčem w Monte Carlo. Wypadł z gry na całą resztę sezonu na mączce, a przecież rok temu triumfował w księstwie, później też na Foro Italico, wreszcie po cudownym, 5,5-godzinnym boju z Sinnerem - w Paryżu. A teraz masę punktów zgubi, sytuacja na szczycie będzie na długo wyklarowana.

Co nie zmienia faktu, że zapewne po powrocie znów będzie toczył epickie boje z Sinnerem. Powstało jednak pytanie, kto ewentualnie mógłby go zastąpić? By kolejne turnieje na ziemi nie było popisem jednego aktora...

Pierwszym wyborem byłby Djokovic, ale Serb po tamtych zmaganiach w Australii miał już większe lub mniejsze problemy. Przyleciał do Rzymu, zagrał w końcu po dwumiesięcznej przerwie, ale nie sprostał 20-letniemu kwalifikantowi z Chorwacji Dino Prizmicowi. Pozostał więc Alexander Zverev - "naturalny" kandydat do miejsca w finale, choć w starciach z Sinnerem od półtora roku nie mający nic do powiedzenia. Zagrali o tytuł w Madrycie, Włoch triumfował po 57 minutach, oddał Niemcowi trzy gemy. I wygrał z nim też osiem wcześniejszych spotkań.

Jannik Sinner AFP

A dziś ich mecze w 1/8 finału wyznaczono na sąsiednich stadionach - Sinner oczywiście był oklaskiwany na Campo Centrale, a Zverev nie mógł liczyć na wsparcie trybun na BNP Paribas Arena. A to dlatego, że jego rywalem był Luciano Darderi.

ATP Masters 1000 w Rzymie. Nie będzie powtórki z Madrytu w finale. Jeden z faworytów już za burtą

Gdyby wszystko potoczyło się zgodnie z planem, obaj powinni pewnie awansować do ćwierćfinałów. Sinner mierzył się Andreą Pellegrino. Dla 29-latka z połowy drugiej setki rankingu to już i tak był znakomity wynik, sam pewnie nie wierzył w możliwość powalczenia z liderem rankingu. Po czterech gemach było 4:0 dla Sinnera, później jednak trochę zwolnił tempo. By tysiące kibiców na Campo Centrale miało jednak świadomość, że dobrze wydało kilkaset euro za wejściówki. Mecz trwał półtorej godziny, skończyło się na pewnym 6:2, 6:3.

Tak Luciano Darderi celebrował awans do 1/4 finału w Rzymie ANDREAS SOLARO AFP

Na BNP Paribas scenariusz był podobny. Zverev prowadził z Luciano Darderim 6:1 i 5:3, rozstawiony z "18" Włoch w pierwszej partii zdobył zaledwie trzy punkty przy serwisie Niemca. A w drugim został dwukrotnie przełamany, stąd owo 3:5. Zverev miał dwa gemy na dokończenie sprawy. Na spokój i przygotowanie się do czwartkowej gry z rewelacyjnym 19-letnim Rafaelem Jodarem. Kolejny raz zaś zawalił sprawę.

Jodar wygrał te dwa gemy, później obronił dwa break pointy w jedenastym gemie. A następnie... cztery meczbole w tie-breaku. Wygrał tę epicką bitwę 12-10, "złamał" zawodnika rozstawionego z "2". 6:0 w trzecim secie było już wyrokiem, Niemiec miał dość. To Darderiego wypełniony obiekt na Foro Italico żegnał owacją.

Alexander Zverev Mauricio Paiz/NurPhoto AFP

Jannik Sinner podczas turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo VALERY HACHE / AFP AFP

Alexander Zverev - Luciano Darderi. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport