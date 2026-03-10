Nie będzie półfinału Sabalenki z Paolini. Kolejna sensacja w Indian Wells

Mateusz Stańczyk

Na wtorek czasu lokalnego zaplanowano spotkania czwartej rundy WTA 1000 w Indian Wells w górnej części kobiecej drabinki. To oznaczało, że w akcji na dwóch największych arenach kalifornijskich zmagań zobaczymy m.in. Arynę Sabalenkę czy Jasmine Paolini. Wiemy już, że obie panie nie spotkają się ze sobą w półfinale podczas tegorocznej edycji rozgrywek. O kolejną sensację w tym turnieju pokusiła się 112. rakieta świata - Talia Gibson.

Aryna Sabalenka i Jasmine Paolini mogły się zmierzyć ze sobą w półfinale WTA 1000 w Indian Wells
Aryna Sabalenka i Jasmine Paolini mogły się zmierzyć ze sobą w półfinale WTA 1000 w Indian WellsIZHAR KHAN / DAVID GRAY / AFPAFP

Podczas losowania turnieju WTA 1000 w Indian Wells okazało się, że Aryna Sabalenka i Jasmine Paolini trafiły do tej samej połówki drabinki. Teoretycznie Białorusinka oraz Włoszka znalazły się na kolizyjnym kursie w półfinale zmagań. Tenisistka z Półwyspu Apenińskiego stała się faworytką swojej ćwiartki po tym, jak Coco Gauff skreczowała w trzeciej rundzie przeciwko Alexandrze Eali.

    Dzisiaj liderka rankingu oraz siódma rakieta świata przystąpiły do walki o awans do najlepszej "8". O godz. 19:00 czasu polskiego na Stadium 1 zaprezentowała się zawodniczka pochodząca z Mińska. Sabalenka po raz pierwszy pokonała Naomi Osakę w oficjalnym spotkaniu, zwyciężając 6:2, 6:4. Kilkadziesiąt minut po zakończeniu tej rywalizacji, tyle że na drugiej co do wielkości arenie zmagań w Kalifornii, zjawiła się Paolini.

    Mistrzyni olimpijska z Paryża w grze podwójnej zmierzyła się z Talią Gibson. Reprezentantka Australii, plasująca się na 112. miejscu w rankingu, imponowała od początku turnieju. Najpierw przebrnęła eliminacje, broniąc po drodze meczboli, a w trakcie głównej rywalizacji pokonała m.in. rozstawioną z "11" Jekaterinę Aleksandrową oraz "17" - Clarę Tauson. We wtorek 21-latka chciała dorzucić następny cenny skalp do bogatej kolekcji.

      WTA Indian Wells: Jasmine Paolini kontra Talia Gibson w czwartej rundzie

      Mecz rozpoczął się od serwisu Paolini. Pierwsze minuty należały do Włoszki. W czwartym gemie siódma rakieta świata wywalczyła przełamanie na 3:1, mimo że rywalka miała piłkę na remis. Tuż przed zmianą stron Gibson zniwelowała jednak różnicę breaka i gra o zwycięstwo w partii została zainaugurowana na nowo. Kluczowe okazało się jedenaste rozdanie. To wtedy Talia generowała sobie kolejne szanse na returnie i po czwartej z nich wyszła na 6:5, dzięki czemu serwowała po wygraną w premierowej odsłonie. Reprezentantka Australii poradziła sobie z tym faktem bez większych problemów, tracąc tylko jeden punkt. Wynikiem 7:5 przybliżyła się do ćwierćfinału.

      Początek drugiej części pojedynku znów należał do Paolini - z tą różnicą, że tym razem Włoszka potwierdziła przewagę po wywalczonym przełamaniu w drugim gemie. Tenisistka z Półwyspu Apenińskiego próbowała iść za ciosem. Miała dwa break pointy na 4:0, ale ostatecznie Gibson utrzymała swoje podanie. Szansa na returnie uciekła Jasmine także kilka minut później. Ostatecznie turniejowa "7" doczekała się jednak drugiego przełamania w tej partii. Na koniec seta Talia przegrała własne podanie do zera. Rezultat 6:2 dla Paolini oznaczał, że emocje w tym starciu potrwają nieco dłużej.

        Trzecia odsłona wystartowała inaczej niż poprzednie dwie fazy. Reprezentantka Australii od razu wywarła presję na returnie i wywalczyła szybkiego breaka, do 15. Po zmianie stron Gibson podwyższyła prowadzenie na 2:0 i sytuacja Włoszki znów stawała się trudniejsza. W trzecim gemie Paolini uniknęła jeszcze podwójnego przełamania, broniąc dwóch okazji rywalki. Jak się jednak później okazało - było to honorowe "oczko" dla Jasmine w decydującej partii. Od tamtej pory Talia dominowała na korcie i ostatecznie zwyciężyła w całym pojedynku 7:5, 2:6, 6:1. Piękny sen 21-latki trwa. O awans do najlepszej "4" zagra z Alexandrą Ealą albo Lindą Noskovą.

        Główne zmagania w Indian Wells potrwają do 15 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

