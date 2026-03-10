Nie będzie meczu Świątek z mistrzynią Australian Open. Sensacja w Indian Wells

Jako jedna z pierwszych faworytek awans do czwartej rundy turnieju w Indian Wells wywalczyła Aryna Sabalenka, która bez większych problemów pokonała Jaqueline Cristian. W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego na korcie pojawiła się z kolei Iga Świątek, Polka zrewanżowała się Marii Sakkari za ostatnią porażkę w Dosze i przypieczętowała awans do kolejnego etapu rywalizacji. O ćwierćfinał zagra z Karoliną Muchovą.

Jeśli tenisistka z Raszyna pokona Czeszkę, w ćwierćfinale może trafić na jej rodaczkę, Katerinę Siniakovą, która dość nieoczekiwanie wyeliminowała Mirrę Andriejewą lub Elinę Switolinę. Jedną z potencjalnych rywalek Świątek w półfinale BNP Paribas Open była z kolei Madison Keys. Amerykanka swój mecz rozpoczęła mniej więcej w czasie, gdy spotkanie Świątek z Sakkari zmierzało do końca.

WTA Indian Wells. Sensacja w meczu Madison Keys - Sonay Kartal

Keys poprzedni sezon rozpoczęła od wygrania wielkoszlemowego Australian Open, później nie wystąpiła już w żadnym singlowym finale turnieju WTA. Rok 2026 rozpoczęła turniejem w Brisbane, tam w ćwierćfinale przegrała z Aryną Sabalenką. Również na ćwierćfinale zakończył się jej udział w turnieju w Adelajdzie, w Australian Open z marzeniami o obronie tytułu pożegnała się na etapie czwartej rundy. Następnie odpuściła występy w Dosze i Dubaju, sygnalizując zresztą kontuzję ścięgna podkolanowego i skupiła się na przygotowaniach do Indian Wells.

Amerykanka turniej BNP Paribas Open rozpoczęła od pewnej wygranej nad Dianą Perry, w trzeciej rundzie trafiła na Sonay Kartal, która wcześniej wyeliminowała m.in. rozstawioną Emmę Navarro. Brytyjka miała z Amerykanką rachunki do wyrównania, w 2023 roku została przez Keys zdeklasowana w pierwszej rundzie Wimbledonu, ugrała wówczas zaledwie trzy gemy (0:6, 3:6).

Teraz Keys, która zajmuje 15. miejsce w rankingu WTA, była faworytką, Kartal bowiem (54. w rankingu) w Dubaju nie przebrnęła nawet kwalifikacji, wcześniej w Dosze odpadła w pierwszej rundzie po porażce z Magdą Linette.

Początek meczu nie wskazywał, jakoby miało dojść do niespodzianki. W trzecim gemie Keys przełamała rywalkę, ta wprawdzie błyskawicznie odpowiedziała Amerykance, ale 15. rakieta świata przejęła inicjatywę i wywierała presję na Brytyjce. Przy stanie 4:2 wykorzystała czwartego break pointa, a po chwili zmusiła niżej notowaną tenisistkę do bronienia piłek setowych. Przy czwartej Kartal skapitulowała.

Losy rywalizacji szybko się odwróciły, w drugiej partii to Kartal szybko przełamała Keys, prowadziła już 3:0. Amerykanka nie była w stanie odpowiedzieć, w sumie ugrała tylko dwa gemy i w trzecim secie musiała walczyć o to, by pozostać w turnieju. Kartal jednak nie zamierzała zaprzepaścić swojej szansy, wystarczyło jej tylko jedno przełamanie, by wyrzucić utytułowaną rywalkę z turnieju. Brytyjka wygrała 2:1 (2:6, 6:2, 6:3) i zameldowała się w czwartej rundzie, w której zagra z Martą Kostiuk lub Jeleną Rybakiną. Triumfatorka tego meczu w ćwierćfinale zmierzy się z Jessiką Pegulą lub Belindą Bencic a w półfinale może trafić na Igę Świątek.

Iga Świątek i Madison Keys, półfinał Australian Open Yuichi Yamazaki AFP

Madison Keys BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Sonay Kartal ADRIAN DENNIS AFP

