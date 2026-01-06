Nie będzie hitu Sabalenka - Andriejewa. Deklasacja w 51 minut na WTA Brisbane

Aryna Sabalenka rozpoczęła nowy sezon od mocnego uderzenia. Najpierw razem z Paulą Badosą wygrały deblowe spotkanie po dwóch tie-breakach, a minionej nocy Białorusinka oddała zaledwie jednego gema Cristinie Bucsie w drugiej rundzie singla podczas zmagań rangi WTA 500 w Brisbane. Pojedynek z Hiszpanką potrwał zaledwie 48 minut. Tenisistka z Półwyspu Iberyjskiego będzie chciała poszukać rewanżu w grze podwójnej, bowiem obie trafiły na siebie w ćwierćfinale. Bucsa występuje w duecie z Ellen Perez.

Co ciekawe, w półfinale team Sabalenka/Badosa mógł trafić na drużynę, do której należy Mirra Andriejewa. Młoda zawodniczka również skusiła się na udział w deblowej imprezie. 18-latka stworzyła parę z Jekateriną Aleksandrową. We wtorek Rosjanki stanęły do rywalizacji już o miejsce w najlepszej "4". Po drugiej stronie siatki zameldowały się godne przeciwniczki - rozstawione z "2" finalistki Roland Garros 2025, czyli Anna Danilina i Aleksandra Krunić.

WTA Brisbane: Andriejewa i Aleksandrowa kontra Krunić oraz Danilina

Już na "dzień dobry" zobaczyliśmy cztery break pointy z rzędu dla duetu złożonego z reprezentantek Kazachstanu oraz Serbii. Wykorzystały drugą okazję i objęły prowadzenie. Po zmianie stron powiększyły przewagę do dwóch "oczek". Andriejewa i Aleksandrowa znalazły chwilową odpowiedź, meldując się na tablicy wyników, ale na więcej przeciwniczki nie pozwoliły w premierowej odsłonie spotkania. Turniejowe "2" zgarnęły cztery kolejne gemy, dzięki czemu triumfowały w pierwszym secie aż 6:1.

W drugiej części pojedynku tych emocji było zdecydowanie więcej. To Mirra oraz Jekaterina jako pierwsze znalazły sposób na przełamanie. Po zmianie stron Rosjanki posiadały dwie szanse na 3:1, ale nie potrafiły potwierdzić przewagi. Inicjatywa znów przeszła na stronę rozstawionych zawodniczek. Kluczowe rozstrzygnięcie zapadło w trakcie ósmego rozdania. Wtedy to pojawiły się dwie piłki na 5:3 dla Daniliny i Krunić. Pierwszego break pointa udało się zniwelować duetowi Andriejewa/Aleksandrowa, ale decydujący punkt trafił już w ręce rywalek. Po chwili reprezentantki Kazachstanu i Serbii pewnie zwieńczyły spotkanie. Po 51 minutach gry mogły się cieszyć ze zwycięstwa 6:1, 6:3.

Tym samym to Anna oraz Aleksandra widnieją jako potencjalne rywalki dla teamu Aryna Sabalenka/Paula Badosa w półfinale deblowych zmagań podczas WTA 500 w Brisbane. Najpierw Białorusinka oraz Hiszpanka muszą jednak uporać się z Cristiną Bucsą i Ellen Perez.

Mirra Andriejewa rywalizuje podczas turnieju WTA 500 w Brisbane Kirill Kudryavtsev AFP

Jekaterina Aleksandrowa Marleen Fouchier AFP

Paula Badosa William West AFP