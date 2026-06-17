Nie będzie hitu Rybakiny z Gauff. 6:1 i sensacyjny zwrot akcji w Berlinie

Aż trudno w to uwierzyć, ale mimo że Jelena Rybakina i Coco Gauff od lat znajdują się w ścisłej światowej czołówce WTA, to rozegrały jak dotąd tylko jeden bezpośredni mecz. Odbył się on w 2022 roku, podczas turnieju rangi "1000" w Toronto. Wówczas Amerykanka pokonała po emocjonującym pojedynku ówczesną mistrzynię Wimbledonu 6:4, 6:7(8), 7:6(3). Sześć miesięcy później panie miały się spotkać w batalii o ćwierćfinał tysięcznika w Dubaju. Wówczas reprezentantka Kazachstanu oddała jednak spotkanie walkowerem.

Od tamtej pory nigdy nie trafiały na siebie w bezpośredniej rywalizacji. Szansa ku temu pojawiła się w trakcie turnieju WTA 500 w Berlinie - zwłaszcza po tym, gdy w niedzielę dokonano roszady w drabince. Gauff zajęła miejsce Amandy Anisimovej i trafiła do dolnej części, gdzie była już Jelena Rybakina. Obie potrzebowały po dwóch zwycięstw, by spotkać się w półfinale. Okazało się jednak, że Amerykanka potknęła się już na pierwszej przeszkodzie. Dziś Coco rywalizowała o awans do najlepszej "8" z poszukującą powrotu na dobre tory Paulą Badosą. Doszło do sensacyjnego zwrotu akcji na Steffi Graf Stadion.

WTA Berlin: Coco Gauff kontra Paula Badosa w drugiej rundzie

Gauff miała dzisiaj nieprzyjemne zajście w nocy. Została obudzona o godz. 3:00 ze względu na alarm przeciwpożarowy w hotelu. Początek spotkania nie wskazywał jednak, jakoby miało to jakieś znaczenie dla Amerykanki. W drugim gemie przełamała Hiszpankę, mimo że Badosa posiadała piłkę na wyrównanie. Chwilę później zrobiło się już 3:0 dla Coco. Tenisistka z USA kontrolowała sytuację na korcie. W trakcie szóstego rozdania zgarnęła jeszcze jednego breaka, przez co już przy stanie 5:1 mogła zamykać premierową odsłonę. Na koniec partii popisała się powrotem z 0-30, zgarniając cztery punkty z rzędu.

Pierwsze minuty drugiej części pojedynku przyniosły zwrot akcji. W otwierającym gemie Gauff posiadała break pointa, ale ostatecznie Paula wyszła z opresji. Po zmianie stron Hiszpanka poszła za ciosem, wyszła na prowadzenie 3:0. Potem też obserwowaliśmy schemat, który był odbiciem lustrzanym pierwszej partii. Przy stanie 5:1 Badosa serwowała po doprowadzenie do decydującej odsłony. Wtedy jednak pozwoliła Amerykance na zniwelowanie części strat. Drugiej okazji na zamknięcie seta już nie zmarnowała. Rezultatem 6:3 zagwarantowała trzecią część spotkania.

Coco szukała odpowiedzi na starcie decydującego fragmentu pojedynku, ale tenisistka z Półwyspu Iberyjskiego przetrwała trudne momenty i w trzecim gemie wywalczyła przełamanie. W następnych minutach przejęła kontrolę nad wydarzeniami, w sumie zgarnęła pięć "oczek" z rzędu. Próbowała zamknąć pojedynek już w trakcie siódmego rozdania, ale wtedy Gauff wyszła jeszcze ze stanu 0-30, po walce na przewagi. Po zmianie stron spotkanie dobiegło już końca. Ostatecznie Badosa niespodziewanie triumfowała 1:6, 6:3, 6:2. Podczas pomeczowego wywiadu 142. rakieta świata nie kryła wzruszenia, że po tylu problemach zdrowotnych wreszcie udało jej się zanotować cenne zwycięstwo. W ćwierćfinale WTA 500 w Berlinie zagra z triumfatorką meczu Linda Noskova - Diane Parry.

Coco Gauff RYAN LIM AFP

Paula Badosa Irina R Hipolito/DPPI via AFP AFP

Jelena Rybakina Foto Olimpik AFP





Liga Narodów. Kanada - Holandia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport