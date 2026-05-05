Turniej WTA 1000 w Rzymie dla niemal wszystkich gwiazd jest ostatnim etapem przygotowań do French Open, bo w tygodniu poprzedzającym rywalizację w Paryżu zazwyczaj odpoczywają. Choć bywają wyjątki - Jelena Rybakina rok temu, po kiepskich występach w Madrycie i Rzymie, zdecydowała się na występ w Strasburgu. I tam zbudowała formę, triumfowała w WTA 500.

Teraz Kazaszka marzy o ataku na pozycję numer jeden w rankingu, którą od półtora roku zajmuje Aryna Sabalenka. W klasyfikacji "na żywo" traci do niej 1405 punktów, a przecież Białorusinka ma dużo więcej do obrony w Roland Garros.

W stolicy Włoch obie znalazły się oczywiście na skrajnych punktach drabinki - ich potencjalny mecz jest możliwy dopiero w finale. Niemniej czekały je spotkania-pułapki, i to już na wczesnym etapie turnieju. Sabalenka może w drugiej rundzie zmierzyć się z Barborą Krejcikovą, mistrzynią French Open (2021) i Wimbledonu (2024). Z Czeszką ma bilans 6:1, ale pierwsze spotkania w nowych warunkach bywają nieprzyjemne. Zwłaszcza że Sabalence w Rzymie dotąd się jakoś specjalnie dobrze nie wiodło.

A Rybakinę już w drugiej rundzie może czekać mecz z Marią Sakkari, później np. z Alexandrą Ealą. A w 1/8 finału planowana była potyczka z Martą Kostiuk.

Do niej jednak na pewno nie dojdzie.

WTA 1000 w Rzymie. Mistrzyni z Madrytu zgłosiła kontuzję. Nie dojdzie do wielkiego hitu

Ukraińska tenisistka była niepokonana na mączce w tym sezonie - tę serię zaczęła w Gliwicach, w spotkaniu BJK Cup z Polską. A później wygrała turniej rangi 250 w Rouen, po czym osiągnęła największy sukces w całej karierze - okazała się najlepsza na Caja Magica. Pokonała w finale Mirrę Andriejewą, awansowała na najwyższą pozycję w karierze - 15.

Marta Kostiuk

Podopieczna polskiej trenerki Sandry Zaniewskiej znalazła się w drabince Internazionali BNL d'Italia w dolnej jej części, w ćwiartce z Rybakiną, w połówce z Igą Świątek. Kostiuk miała zacząć grę w piątek - od starcia z lepszą z pary: Jessica Bouzas Maneiro/Karolina Pliskova. Weteranka z Czech świetnie prezentowała się w Madrycie, byłaby tu wyzwaniem.

Tyle że dziś Marta wysłała swoją rezygnację z gry na Foro Italico - zgłosiła uraz biodra. Jej miejsce w drabince zajęła Jaqueline Cristian, to Rumunka ma teraz wolny los, choć szykowała się już na starcie z Beatriz Haddad Maią.

A Rybakinę czeka dużo łatwiejsza przeprawa do ćwierćfinału.

Turniej główny na Foro Italico rusza we wtorek. Magda Linette i Magdalena Fręch swoje pierwsze spotkania zagrają w środę, Iga Świątek - w piątek.

