Nie będzie hitu Andriejewej z Muchovą. Powrót z 1:5, pogromczyni Polki górą

W tenisowym świecie mówi się, że drugi tydzień zmagań wielkoszlemowych zaczyna się od czwartej rundy. Jeśli wszystko idzie zgodnie z planem i najwyżej notowane zawodniczki pozostaję w grze, zostaje ich wtedy już tylko 16.

Te sensacje oczywiście się zdarzają, w tej dolnej części drabinki odpadła już przecież Jelena Rybakina, z górnej wyleciała Jessica Pegula. Dziś swoje mecze rozgrywały kolejne gwiazdy z TOP 10, w tym Iga Świątek. I doszło do kolejnego zaskakującego wyniku. Z udziałem zawodniczki, która półtora miesiąca temu wróciła po bardzo długiej przerwie, spowodowanej załamaniem mentalnym.

Roland Garros. Karolina Muchova kontra Jil Teichmann. Zaskakujące sceny na Court Suzanne Lenglen

Gdy Karolina Muchova zdobywała swój tytuł WTA 1000 w Dosze, Jil Teichmann była daleko od tenisowych rywalizacji. Jesienią zeszłego roku była jeszcze w setce najlepszych tenisistek świata, niedługo po występie w finale WTA 250 w Jassach. Przyszły jednak po słabsze spotkania, m.in. w Montreaux, gdzie grała z jedynką w drabince. Jako faworytka wygrała wtedy 6:0 pierwszego seta z Mają Chwalińską. A później przegrała dwa kolejne.

Karolina Muchova Teresa Suarez PAP/EPA

To było jej ostatnie spotkanie w tourze przed 7-miesięczną przerwą. Sama przyznała, że doszło do kryzysu mentalnego, musiała rzucić rakietę w kąt. Wróciła w połowie kwietnia w Oeiras, początku były trudne. Tuż przed Garrosem doszła jednak do półfinału WTA 250 w Rabacie, to były pierwsze sygnały zwyżki formy. Już w Paryżu najpierw ograła Ludmiłę Samsonową, a później Magdalenę Fręch, mimo że wysoko przegrywała w pierwszym secie.

Dziś doszło do powtórki, choć nie w pierwszym, ale w drugim. W starciu z tenisistką z TOP 10 rankingu, która niedawno była w szczytowej formie. A w Paryżu grała już o tytuł z Igą Świątek.

Mowa oczywiście o Karolinie Muchovej, która od początku roku dość dokładnie dobiera sobie kalendarz startów. Gdy czuje zmęczenie, wycofuje się z rywalizacji. A przecież zdobyła tytuł w Dosze, była w półfinale w Miami, doszła do finału w Stuttgarcie. Tu wygrała dwie potyczki bez straty seta, mecz z Teichmann miał być podobny.

Szwajcarka jednak kompletnie zaskoczyła faworytkę. Grała bardzo ofensywnie, ale jednocześnie i skutecznie. Czeszka zaś momentami była nieobecna na korcie, popełniała błędy. Pierwszego winnera Muchova zaliczyła przy stanie 0:5 i 40-40, w swoim własnym gemie serwisowym. Później był jeszcze drugi i trzeci, niemniej seta przegrała aż 1:6. A Teichmann dodatkowo grała z publicznością - miała na trybunie grupę oddanych fanów, bawiła się z nimi.

Później zaś role się odwróciły. Czeszka wygrywała 3:0, miała break pointa na 4:0, choć tego gema przegrała. Za chwilę zaś wyserwowała pięć punktów od stanu 0-40 - na 4:1. By w kolejnym gemie podwyższyć na 5:1.

Nie było już chyba nikogo, kto zakładałby tu jeszcze jakieś emocje. Tymczasem Teichmann złapała wiatr w żagle, to Szwajcarka jednym breakiem zyskała potężną motywacją. Dodatkowo rywalka musiała prosić o pomoc medyczną, pojawił się problem z palcem w nodze.

Wszystko momentalnie się zmieniło, Teichmann odrobiła drugie przełamanie, za chwilę wyrównała na 5:5.

Jil Teichmann od początku świetnie współpracowała z kibicami Teresa Suarez PAP/EPA

Muchova znalazła się w skrajnie trudnej sytuacji, patrząc na wydarzenia z ostatnich minut. A w jedenastym gemie jeszcze "się dobiła". Wreszcie mogła przerwać tę serię rywalki, miała 40-0 przy swoim podaniu. I... przegrała pięć kolejnych akcji. Teichmann stanęła przed szansą wyrównania życiowego rekordu, drugiego w karierze awansu do drugiego tygodnia zmagań singlu na Wielkim Szlemie. A ten poprzedni przypadek też miał miejsce w Paryżu, cztery lata temu. Wtedy w trzeciej rundzie ograła, pod dramatycznym boju i super tie-breaku w trzecim secie z Wiktorią Azarenką.

Teraz złapała luz, fruwała nad kortem. I jednak wyrzuciła wielką faworytkę - wygrała 6:1, 7:5. To ona zagra w niedzielę z Mirrą Andriejewą. I jeśli utrzyma ten poziom, być może znów powiemy o hicie.

Karolina Muchova Martin Keep AFP

Jil Teichmann Burak Akbulut AFP





