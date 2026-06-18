Nie będzie finału Sabalenka - Rybakina. Potężna sensacja w Berlinie

Nie licząc kwietniowej imprezy w Stuttgarcie, Berlin Tennis Open to najmocniej obsadzona impreza WTA rangi 500 w całym kalendarzu. Jest w idealnym terminie - można jeszcze po niej przez tydzień odpoczywać przez Wimbledonem. A pozwala już zapoznać się z kortami trawiastymi.

W tym roku zgłosiło się do niej aż 9 zawodniczek z najlepszej dziesiątki - poza Igą Świątek, która znów miała inne plany. A w przeszłości dwukrotnie się do rywalizacji w stolicy Niemiec zgłaszała i... później z niej rezygnowała. Teraz z gry wypadły: Mirra Andriejewa (zmiana planów), Victoria Mboko (kontuzja) oraz Amanda Anisimova, już po losowaniu. Niemniej i tak zostało sześć gwiazd z TOP 10, w tym te dwie największe: Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Rozstawione na dwóch końcach drabinki, z perspektywą spotkania się w finale, jak w tym roku w Melbourne i Indian Wells.

Tyle że już po pierwszym starciu Kazaszki stało się jasne, że do tej potyczki nie dojdzie. I ten fakt można nazwać sensacją. Tym bardziej, że niespełna półtora miesiąca temu w Rzymie nie dała Alexandrze Eali najmniejszych szans. A teraz dość gładko przegrała.

WTA 500 w Berlinie. Jelena Rybakina zaczęła turniej. Ćwierćfinał stawką starcia z Alexandrą Ealą

Filipinka miała już za sobą jedno spotkanie - pokonała w dwóch setach zmęczoną Donnę Vekić, który do stolicy Niemiec przyjechała zaraz po niespodziewanym triumfie w Queens. Tam Rybakina była też faworytką, a przegrała w 1/4 finału z Katie Boulter. Później zaś Chorwatka tę samą Boulter ograła w półfinale.

W całej swojej karierze Filipinka wygrała cztery z ośmiu potyczek z zawodniczkami z TOP 10, ale tylko na kortach twardych. I raz ograła wiceliderkę światowego rankingu - w pamiętnym boju w zeszłym roku Igę Świątek w Miami.

Tyle że trudno było się spodziewać tego samego na kortach trawiastych, które zwykle wyjątkowo sprzyjają mocnej grze Rybakiny. A ona pokazała już, że potrafi czuć się na nich wyśmienicie - wygrała przecież Wimbledon.

Jelena Rybakina, Berlin 2026 FILIP SINGER PAP/EPA

Od połowy kwietnia, po triumfie Jeleny w Stuttgarcie, coś jednak w jej grze się załamało. Jakby znów miała zbyt przeładowany kalendarz, ten błąd popełniała już w poprzednich latach. Trudno zrozumieć porażkę z Julią Starodubcewą w Paryżu - zwłaszcza, że miała już pozycję światowej "1" na wyciągnięcie ręki. W Queens była o włos od porażki z Tatjaną Marią, a i tak uległa za moment Boulter. A teraz zaczynała zmagania od potyczki z tenisistką, z którą - w teorii - nie miała prawa przegrać.

Eala jednak grała bardzo mądrze - nieźle serwowała, dobrze wybierała kierunki podań, skuteczny był zwłaszcza ten do środka. A przede wszystkim - była precyzyjna. Nie ryzykowała pochopnie, nie popełniała wielu błędów. Owszem, miała ogromne problemy przy pierwszym podaniu Kazaszki, ta wystrzeliła 13 asów. Ale już po drugim - potrafiła ją zaskoczyć.

Alexandra Eala FILIP SINGER PAP/EPA

Niemniej to światowa "2" prowadziła 4:1, była blisko wygrania seta. Miała też dwie piłki na 5:2, a została przełamana. Filipinka poszła za ciosem, do końca partii tylko ona dokładała kolejne gemy. I korzystała z potężnej ilości forhendowych pomyłek faworytki. Skończyło się więc na 7:5 dla zawodniczki numer 35 na świecie.

W drugiej partii Rybakina miała już tylko dobre krótkie fragmenty. Szybko została przełamana, mogła też zostać po raz drugi, przy stanie 1:3 i 0-40. Uratowała się serwisem.

Nie była już jednak w stanie zaistnieć na returnie - ten był wyjątkowo niestabilny. Podobnie jak i forhend, stąd aż 41 niewymuszonych błędów w całym spotkaniu.

Eala grała mądrze i spokojnie. Pokonała Kazaszkę 7:5, 6:4, po 92 minutach. I to ona zagra o półfinał z Eliną Switoliną.

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Rok temu Rybakina stoczyła w Berlinie porywający bój z Sabalenką - na etapie ćwierćfinału. Prowadziła w tie-breaku trzeciego seta 6-2, miała cztery piłki meczowe. I przegrała. Teraz powtórki w finale nie będzie.

Jelena Rybakina Martin Keep AFP

Alexandra Eala Waleed Zein/Anadolu AFP





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