Nie będzie finału Alcaraz - Sinner na ATP Miami. Sensacja na głównym korcie

Podczas turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells dobiegła seria 16 zwycięstw z rzędu Carlosa Alcaraza na początku sezonu 2026. Pierwszym pogromcą Hiszpana w obecnej kampanii rozgrywek okazał się Daniił Miedwiediew. W ten sposób Rosjanin zapobiegł finałowi pomiędzy dwójką najwyżej notowanych tenisistów w rankingu. W decydującym starciu triumfował jednak Jannik Sinner, po dwóch tie-breakach.

Kolejna szansa na premierowe w tym roku starcie Alcaraza z Sinnerem widniała podczas zmagań w Miami. Carlitos, triumfator tysięcznika na Florydzie z sezonu 2022, chciał zrekompensować sobie nieudany występ sprzed 12 miesięcy w tej lokalizacji. Wówczas odpadł już w drugiej rundzie, po potyczce z Davidem Goffinem. Tym razem przebrnął przez pierwszą przeszkodę, pokonując Joao Fonsecę 6:4, 6:4. Dzisiaj tenisista z Półwyspu Iberyjskiego zmierzył się z reprezentantem gospodarzy - Sebastianem Kordą. Obejrzeliśmy zaskakującą batalię.

ATP Miami: Carlos Alcaraz kontra Sebastian Korda w trzeciej rundzie

Sebastian Korda pokonał Carlosa Alcaraza 6:3, 5:7, 6:4 i awansował do czwartej rundy ATP Masters 1000 w Miami, gdzie zmierzy się ze zwycięzcą meczu Karen Chaczanow - Martin Landaluce. Tym samym lider rankingu żegna się z rozgrywkami na terenie Florydy. Po powrocie do Europy zacznie przygotowania do sezonu na kortach ziemnych, gdzie będzie miał do obrony sporo punktów. Jannik Sinner może w najbliższym tygodniu sporo odrobić do Hiszpana w męskim zestawieniu, przez co walka o pozycję numer jeden stanie się jeszcze ciekawsza.

Główne zmagania w Miami potrwają do 29 marca.

