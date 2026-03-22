Nie będzie finału Alcaraz - Sinner na ATP Miami. Sensacja na głównym korcie

Mateusz Stańczyk

Fani męskiego tenisa szykowali się na finał ATP Masters 1000 w Indian Wells z udziałem Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera. Tam do niego nie doszło, bowiem Hiszpan niespodziewanie odpadł w półfinale. Wiemy już, że podczas tysięcznika w Miami również nie dojdzie do takiego starcia. Jeden z dwóch współczesnych gigantów tej dyscypliny znalazł się już poza turniejem na Florydzie. Sprawcą sensacji na korcie centralnym w meczu trzeciej rundy okazał się Amerykanin - Sebastian Korda.

Jannik Sinner i Carlos Alcaraz zajmują obecnie dwa najwyższe miejsca w rankingu ATPMARCO BERTORELLOAFP

Podczas turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells dobiegła seria 16 zwycięstw z rzędu Carlosa Alcaraza na początku sezonu 2026. Pierwszym pogromcą Hiszpana w obecnej kampanii rozgrywek okazał się Daniił Miedwiediew. W ten sposób Rosjanin zapobiegł finałowi pomiędzy dwójką najwyżej notowanych tenisistów w rankingu. W decydującym starciu triumfował jednak Jannik Sinner, po dwóch tie-breakach.

Zobacz również:

Magda Linette rywalizowała podczas turnieju WTA 1000 w Miami zarówno w singlu, jak i deblu
Tenis

Druga szansa Linette w Miami. Zmierzyła się z Pegulą. Pogrom w 56 minut

    Kolejna szansa na premierowe w tym roku starcie Alcaraza z Sinnerem widniała podczas zmagań w Miami. Carlitos, triumfator tysięcznika na Florydzie z sezonu 2022, chciał zrekompensować sobie nieudany występ sprzed 12 miesięcy w tej lokalizacji. Wówczas odpadł już w drugiej rundzie, po potyczce z Davidem Goffinem. Tym razem przebrnął przez pierwszą przeszkodę, pokonując Joao Fonsecę 6:4, 6:4. Dzisiaj tenisista z Półwyspu Iberyjskiego zmierzył się z reprezentantem gospodarzy - Sebastianem Kordą. Obejrzeliśmy zaskakującą batalię.

    Zobacz również:

    Jasmine Paolini i Jelena Ostapenko walczyły ze sobą o awans do czwartej rundy WTA 1000 w Miami
    Tenis

    Pasjonujący bój Paolini z Ostapenko w Miami. Decydowała końcówka trzeciego seta

      ATP Miami: Carlos Alcaraz kontra Sebastian Korda w trzeciej rundzie

      Sebastian Korda pokonał Carlosa Alcaraza 6:3, 5:7, 6:4 i awansował do czwartej rundy ATP Masters 1000 w Miami, gdzie zmierzy się ze zwycięzcą meczu Karen Chaczanow - Martin Landaluce. Tym samym lider rankingu żegna się z rozgrywkami na terenie Florydy. Po powrocie do Europy zacznie przygotowania do sezonu na kortach ziemnych, gdzie będzie miał do obrony sporo punktów. Jannik Sinner może w najbliższym tygodniu sporo odrobić do Hiszpana w męskim zestawieniu, przez co walka o pozycję numer jeden stanie się jeszcze ciekawsza.

      Główne zmagania w Miami potrwają do 29 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

      Zobacz również:

      Magda Linette rywalizowała podczas turnieju WTA 1000 w Miami zarówno w singlu, jak i deblu
      Tenis

      Druga szansa Linette w Miami. Zmierzyła się z Pegulą. Pogrom w 56 minut

      Młody mężczyzna o jasnych, krótkich włosach ubrany w żółtą koszulkę sportową stoi na tle rozmytego, niebieskiego tła, z lekkim wyrazem niezadowolenia na twarzy.
      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja