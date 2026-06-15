Nie będzie ćwierćfinału Sabalenki z Gauff w Berlinie. Zaskakujący rozwój wydarzeń

W zeszłym roku Aryna Sabalenka i Coco Gauff spotkały się w finale Roland Garros. Wówczas lepsza okazała się Amerykanka, po trzysetowej batalii. Edycja 2026 przyniosła ogromne rozczarowanie dla obu tenisistek. Najpierw z imprezą pożegnała się reprezentantka USA, odpadając w trzeciej rundzie po porażce z Anastazją Potapową. Po licznych niespodziankach Białorusinka wydawała się faworytką do co najmniej finału. Tymczasem przegrała na etapie najlepszej "8", mimo prowadzenia w starciu z Dianą Sznajder. Rosjanka wygrała 10 gemów z rzędu na koniec spotkania i dzięki temu mogła się zmierzyć z Mają Chwalińską w półfinale.

Liderka rankingu WTA była mocno sfrustrowana po bolesnej porażce, na konferencji prasowej poruszała nawet temat zakończenia kariery. Po kilku dniach zdołała jednak ochłonąć i stało się jasne, że zawodniczkę pochodzącą z Mińska zobaczymy już podczas turnieju rangi "500" w Berlinie. Impreza w stolicy Niemiec klasycznie posiada mocną obsadę. Z czołowej piątki brakuje jedynie Igi Świątek oraz Mirry Andriejewej, która w czwartek poinformowała o potrzebie dłuższej regeneracji po wyczerpującym Roland Garros.

WTA Berlin: Zmiana w drabince. Gauff zniknęła z ćwiartki Sabalenki

Dwa dni temu odbyło się losowanie turniejowej drabinki. I zanosiło się na niezwykłą sytuację, bowiem do jednej ćwiartki trafiły Aryna Sabalenka i Coco Gauff. Wczoraj doszło jednak do roszady, która zaburzyła ten porządek. Otóż z rozgrywek wycofała się Amanda Anisimova, która miała być rozstawiona z "4". Z racji tego, że główne zmagania startują dopiero dzisiaj, dokonano roszady. Miejsce Anisimovej, która znajdowała się w dolnej części drabinki, razem z Jeleną Rybakiną, zajęła Gauff.

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W ten sposób Coco wypada z połówki Białorusinki i w dodatku nie będzie musiała rozgrywać meczu pierwszej rundy, bowiem przejmuje wolny los po Amandzie. Zacznie zatem od 1/8 finału. Tam zmierzy się z grającą dzięki dzikiej karcie Paulą Badosą albo tenisistką z eliminacji. Obecnie Gauff może się zmierzyć z Sabalenką najwcześniej w finale. Do tego jednak daleka droga. Obie muszą wygrać po trzy spotkania, by zameldować się w decydującym starciu. Pierwszą rywalką Aryny będzie zwyciężczyni meczu Jekaterina Aleksandrowa - Anastazja Potapowa.

Aryna Sabalenka Asanka Brendon Ratnayake East News

Coco Gauff RYAN LIM AFP

Amanda Anisimova Matthew Stockman AFP





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