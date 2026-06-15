Nie będzie ćwierćfinału Sabalenki z Gauff w Berlinie. Zaskakujący rozwój wydarzeń

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Sobotnia ceremonia losowania WTA 500 w Berlinie dostarczyła ciekawego zbiegu okoliczności. Aryna Sabalenka i Coco Gauff znalazły się w jednej ćwiartce, co oznaczało, że mogą trafić na siebie w batalii o najlepszą "4". Minęło kilkadziesiąt godzin i sytuacja uległa zmianie. Wiemy już, że do takiego starcia nie dojdzie, przynajmniej nie na tym etapie zmagań. Pojawiło się wycofanie, które całkowicie wywróciło drabinkę niemieckich rozgrywek.

Aryna Sabalenka i Coco Gauff mogły się zmierzyć już w ćwierćfinale WTA 500 w Berlinie
Aryna Sabalenka i Coco Gauff mogły się zmierzyć już w ćwierćfinale WTA 500 w BerlinieMUSTAFA YALCIN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP / MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFPAFP

W zeszłym roku Aryna Sabalenka i Coco Gauff spotkały się w finale Roland Garros. Wówczas lepsza okazała się Amerykanka, po trzysetowej batalii. Edycja 2026 przyniosła ogromne rozczarowanie dla obu tenisistek. Najpierw z imprezą pożegnała się reprezentantka USA, odpadając w trzeciej rundzie po porażce z Anastazją Potapową. Po licznych niespodziankach Białorusinka wydawała się faworytką do co najmniej finału. Tymczasem przegrała na etapie najlepszej "8", mimo prowadzenia w starciu z Dianą Sznajder. Rosjanka wygrała 10 gemów z rzędu na koniec spotkania i dzięki temu mogła się zmierzyć z Mają Chwalińską w półfinale.

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Liderka rankingu WTA była mocno sfrustrowana po bolesnej porażce, na konferencji prasowej poruszała nawet temat zakończenia kariery. Po kilku dniach zdołała jednak ochłonąć i stało się jasne, że zawodniczkę pochodzącą z Mińska zobaczymy już podczas turnieju rangi "500" w Berlinie. Impreza w stolicy Niemiec klasycznie posiada mocną obsadę. Z czołowej piątki brakuje jedynie Igi Świątek oraz Mirry Andriejewej, która w czwartek poinformowała o potrzebie dłuższej regeneracji po wyczerpującym Roland Garros.

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WTA Berlin: Zmiana w drabince. Gauff zniknęła z ćwiartki Sabalenki

Dwa dni temu odbyło się losowanie turniejowej drabinki. I zanosiło się na niezwykłą sytuację, bowiem do jednej ćwiartki trafiły Aryna Sabalenka i Coco Gauff. Wczoraj doszło jednak do roszady, która zaburzyła ten porządek. Otóż z rozgrywek wycofała się Amanda Anisimova, która miała być rozstawiona z "4". Z racji tego, że główne zmagania startują dopiero dzisiaj, dokonano roszady. Miejsce Anisimovej, która znajdowała się w dolnej części drabinki, razem z Jeleną Rybakiną, zajęła Gauff.

W ten sposób Coco wypada z połówki Białorusinki i w dodatku nie będzie musiała rozgrywać meczu pierwszej rundy, bowiem przejmuje wolny los po Amandzie. Zacznie zatem od 1/8 finału. Tam zmierzy się z grającą dzięki dzikiej karcie Paulą Badosą albo tenisistką z eliminacji. Obecnie Gauff może się zmierzyć z Sabalenką najwcześniej w finale. Do tego jednak daleka droga. Obie muszą wygrać po trzy spotkania, by zameldować się w decydującym starciu. Pierwszą rywalką Aryny będzie zwyciężczyni meczu Jekaterina Aleksandrowa - Anastazja Potapowa.

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Artur Gac
Kobieta w sportowym stroju w intensywnych kolorach różu i pomarańczu z rozpiętym kołnierzem, z wyraźnym grymasem niezadowolenia na twarzy oraz włosami związanymi w kucyk, stoi na tle ciemnego, rozmytego tła.
Aryna SabalenkaAsanka Brendon RatnayakeEast News
Młoda tenisistka w sportowym stroju z opaską na głowie stoi na korcie, patrząc zamyślona w bok i trzymając palec przy ustach, wyrażając skupienie lub niepewność.
Coco GauffRYAN LIMAFP
Tenisistka w czarnej sportowej sukience i jasnej czapce z daszkiem trzyma rakietę w jednej ręce, z uśmiechem i gestem bezradności na twarzy oraz uniesioną drugą ręką, na tle niebieskiej ściany z rozmytymi logotypami turnieju.
Amanda AnisimovaMatthew StockmanAFP


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