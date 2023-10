Przypominam mi Serenę Williams, która na niektórych etapach swojej kariery musiała się rewanżować. To, co zauważyłam u Igi, odkąd straciła pozycję numer jeden w światowym rankingu, to z pewnością trochę więcej luzu. Widać, że próbuje kilku nowych rzeczy w swojej grze. Niezależnie od tego, czy częściej schodzi do siatki, czy wykorzystuje swój drugi serwis. Fajnie ogląda się ją na korcie

~ zaznaczyła Amerykanka w "Tennis Channel".