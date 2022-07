Nick Kyrgios znów był sobą. Awantury z sędzią, a nawet... z własną ekipą

Nick Kyrgios jest znany ze swoich wybryków na korcie i poza nim. Od początku tegorocznego Wimbledonu naraża się sędziom i kibicom. Pisaliśmy o tym tutaj: Brytyjskie media grzmią po skandalu.

Kłótni z sędzią i resztą świata nie odpuścił nawet w swoim pierwszym w karierze wielkoszlemowym finale, rozgrywanym w niedzielę przeciwko Novakowi Djokoviciowi.

Wimbledon. Kyrgios - Djoković. Awantura o fankę i "700 drinków"

W pewnym momencie Kyrgios zaczął się wykłócać z sędzią o brak reakcji wobec zachowań jednej z fanek na trybunach.

- Ona mnie rozprasza, gdy serwuję - skarżył się Australijczyk. Ubolewał przy tym, że sędzia wcześniej nie uwierzył, że jest wytrącany z równowagi przez tę osobę na trybunach. Upierał się, że przez zachowanie tej kobiety "stracił gema". - Czemu ona nadal tam jest? - pytał sędziego.

Kiedy sędzia stołkowy oświadczył, że nie wie, o którą osobę na trybunach chodzi, Kyrgios zaznaczył, że on za to doskonale to wie. - To ta, w tej sukience, wygląda, jakby wypiła 700 drinków! - wściekał się Australijczyk, wskazując na trybuny.

To nie był koniec pretensji Kyrgiosa do całego świata. Chwilę później zaczął krzyczeć w kierunku własnego boxu. Najwyraźniej miał pretensje, że ludzie z jego ekipy okazują mu niewystarczające wsparcie.

