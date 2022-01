Nowy tydzień pechowo rozpoczął się dla australijskiego tenisisty, który myślami rozgrywał już swój mecz z Włochem Fabio Fognini.

Nick Kyrgios uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa zaledwie na kilka godzin przed rozpoczęciem spotkania w ramach Sydney Tennis Classic.

Nick Kyrgios może nie wystąpić w Australian Open

Tymczasem już 17 stycznia ma rozpocząć się Australian Open. To daje tenisiście zaledwie tydzień na dojście do siebie. Sportowiec przyznał jednak publicznie, że w tej chwili czuje się dobrze i nie ma żadnych objawów. Ma też nadzieję, że wydobrzeje do kolejnego turnieju.

Kyrgios jeszcze niedawno wypowiadał się na temat sytuacji Novaka Djokovicia. Choć nie jest on wielkim sympatykiem serbskiej gwiazdy tenisa, wyraził się jasno, że sposób działania wobec niego jest po prostu zły. W swoim wpisie w mediach społecznościowych dodał też, że wierzy w skuteczność i działanie szczepionek i podjął decyzję o przyjęciu dawki ze względu na zdrowie swojej rodziny.

