Nick Kyrgios planuje zakończyć karierę? Zaskakujące słowa tenisisty

Nick Kyrgios jest dość nietuzinkową postacią w świecie tenisa. Wszystko przed specyficzne podejście Australijczyka do rywalizacji. 28-latek bowiem nigdy w pełni nie zaangażował się w swoją karierę sportową, a przez wielu ekspertów uważany jest za jeden z największych zmarnowanych talentów w historii, ponieważ jest on jednym z niewielu zawodników, którzy zdołali pokonać na korcie "Wielką Trójkę", a więc Novaka Djokovicia , Rafaela Nadala i Rogera Federera .

W tym sezonie Australijczyk nie miał zbyt wielu szans, by zaprezentować się przed większą publicznością - na początku roku przeszedł on bowiem skomplikowaną operację kolana, a teraz z kolei doskwiera mu ból nadgarstka. W związku z problemami zdrowotnymi Kyrgios na korcie pojawił się w tym roku zaledwie raz - podczas turnieju ATP w Stuttgarcie. Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie utalentowany sportowiec wróci do rywalizacji na najwyższym poziomie. Co więcej, po ostatniej wypowiedzi Australijczyka kibice mają prawo obawiać się o to, czy 28-latek jeszcze kiedykolwiek weźmie udział w jakimkolwiek turnieju.