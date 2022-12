Był to jednak bez wątpienia jeden z najlepszych okresów w jego karierze. Australijczyk dotarł bowiem aż do finału Wimbledonu, gdzie ostatecznie przegrał z Novakiem Djokoviciem. Niemniej jednak, mimo tak ogromnego sukcesu, Kyrgios w rozmowach z mediami zasugerował zakończenie sportowej kariery. Zdradził, że od odłożenia kariery tenisowej dzieli go jedynie jedno.