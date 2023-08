Nick Kyrgios odpowiada na zaczepki internautów. Nie przebiera w słowach

Nick Kyrgios to bez wątpienia jedna z najbarwniejszych postaci w świecie sportu. Australijski tenisista niemalże cały czas jest na językach dziennikarzy i kibiców - wszystko przez dość specyficzne podejście do rywalizacji. 28-latek dość sporadycznie występuje bowiem na turniejach międzynarodowych, a swoje starty w większości przypadków ogranicza do imprez wielkoszlemowych. Mimo to w pewnym momencie swojej kariery pochodzący z Canberry gwiazdor znajdował się na 13. miejscu w rankingu ATP. Od jakiegoś czasu Kyrgiosa jednak na próżno szukać na korcie. Wszystko przez problemy zdrowotne.

Internauci nie oszczędzają Nicka Kyrgiosa. Australijczyk odpowiada na zaczepki

Ten sezon jest wyjątkowo pechowy dla 28-letniego tenisisty. Ominął on już trzy imprezy wielkoszlemowe (Australian Open, turniej Rolanda Garrosa i Wimbledon) i wiele wskazuje na to, że nie zobaczymy go także podczas US Open. Tak długa nieobecność Australijczyka sprawia, że wkrótce wypadnie on z czołowej setki rankingu ATP. To z kolei daje olbrzymią satysfakcję fanom tenisa, którzy nie przepadają za kontrowersyjnym zawodnikiem.

W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy negatywnie odnoszących się do Kyrgiosa. "To będzie dla niego dobre, będzie mógł teraz odnosić się do graczy z niższych rankingów. Spędza tak dużo czasu, nabijając się z nich na Twitterze" - stwierdził jeden z internautów na Twitterze. Australijczyk w swoim stylu postanowił odpowiedzieć na tę zaczepkę.

Mój chroniony ranking to 21 i będę mógł otrzymać dzikie karty, kiedy tylko zechcę. Dobra próba. (...) Tak się dzieje, kiedy gromadzisz tłumy na całym świecie, mój chłopcze. Obejmuje to transmisję na żywo z twoimi rękami w spodniach ~ napisał Kyrgios.

Chroniony ranking, o którym wspomniał Kyrgios nie jest jedynie wymysłem Australijczyka. Dyrektor generalny ATP taki ranking udziela tenisistom, którzy doznali trwającej dłużej niż sześć miesięcy kontuzji. Po zakończeniu rekonwalescencji tacy zawodnicy mogą wrócić do rywalizacji z miejscem, które zajmowali przed wycofaniem się. Daje im to m.in. możliwość wzięcia udziału w najważniejszych imprezach w sezonie.

Nick Kyrgios / SAEED KHAN / AFP

