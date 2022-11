27-latek nie wiedział jednak, że trafił na panią Annę, pochodzącą z Polski prawniczkę. Kobieta twierdziła, że cała ta sytuacja godzi w jej dobre imię i skierowała sprawę do sądu. Co więcej, w rozmowie z "The Telegraph" powiedziała, że podczas Wimbledonu wypiła zaledwie dwa drinki. Jak się okazało, sprawa została już rozwiązana.