Nick Kyrgios broni się po tym jak splunął w kierunku widza i atakował sędziów

Australijczyk stwierdził, że fan przyszedł na kort tylko po to, aby "podburzać i lekceważyć".

"To dzieje się coraz częściej w sporcie. Nie chodzę do sklepu i nie zaczynam atakować kogoś przy ladzie, który wykonuję swoją pracę. Nigdy tego nie robiłem. Uważam, że widzowie myślą, iż nie ma już żadnych granic. Coś mówią, potem to filmują i się z tego śmieją. Ktoś krzyknął do mnie, że jestem "gówniany". Czy to normalne? Nie, ale to dzieje się cały czas. Dlaczego uważają, że jest to przyjęcia?" - tłumaczył Kyrgios.

Australijski tenisista został jednak oskarżony o hipokryzję, ponieważ podczas meczu atakował sędziów linowych. "Ci ludzie są w wieku 90 lat i nie widzą piłki" - grzmiał 27-letni zawodnik po udanym sprawdzeniu decyzji arbitrów.

Wimbledon. Nick Kyrgios zostanie ukarany za splunięcie i "kapusia"?

Tenis Brytyjskie media grzmią po skandalu. "To najbardziej skretyniały gracz Wimbledonu!" Zgodnie z zasadami turnieju wielkoszlemowego gracze są ostrzegani, że nie powinni "w żadnym momencie bezpośrednio lub pośrednio werbalnie znieważać żadnego urzędnika, przeciwnika, sponsora, widza lub innej osoby w obrębie miejsca turnieju".

Władze Wimbledonu zastanawiają się, czy ukarać Kyrgiosa za splunięcie w kierunku widza i nazwanie sędzi liniowej "kapusiem", kiedy ta poszła się poskarżyć sędzi na stołku.

"Wszyscy ci widzowie przyszli zobaczyć Nicka Kyrgiosa i mojego przeciwnika" - tłumaczył Australijczyk, kiedy zapytano go o komentarz dotyczący "kapusia".

W 2010 roku rumuński tenisista Victor Hanescu został ukarany grzywną w wysokości 15 000 dolarów za splunięcie na widzów. Zgodnie z zasadami Wielkiego Szlema gracze mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 20 000 dolarów za każde wykroczenie. Kyrgios jednak upierał się, że nie zrobił nic złego.

Wimbledon. Nick Kyrgios o pokoleniu wychowanego na mediach społecznościowych

Tenis Wielki skandal na Wimbledonie! Splunął w stronę kibica i przyznał się do winy Podczas meczu Australijczyk prosił też sędzię Mariję Čičak, żeby wyrzuciła z trybun niektórych widzów, którzy go obrażali.

"Myślę, że całe pokolenie ludzi wychowanych na mediach społecznościowych czuje, że ma prawo do komentowania każdej rzeczy w negatywny sposób. To przenosi się do prawdziwego życia" - stwierdził tenisista z Canberry.

Kyrgios zwyciężył po pięciosetowym boju z Jubbem 3:6 6:1 7:5 6:7 (3-7) 7:5.

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać w telewizji i w sieci?

Mecze 135. edycji Wimbledonu, między innymi z udziałem Igi Świątek oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.

