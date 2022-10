Nick Kyrgios bardzo ciepło o Polaku. Wskazał dokładnie, co rozstrzygnęło sprawę

Nick Kyrgios został zaskoczony przez polskiego tenisistę Kamila Majchrzaka w pierwszym secie czwartkowego spotkania w ATP Japan Open. Polak urwał Australijczykowi seta, ale nie był w stanie odnieść triumfu w całym meczu.

Kyrgios o Majchrzaku: Ma bardzo dobry return

Po spotkaniu Kyrgios nie szczędził Polakowi komplementów. - To trudny rywal, dysponujący bardzo dobrym returnem. Nawet moje mocne serwisy nie wytrącały go za bardzo z rytmu - chwalił Majchrzaka. - Ja jednak ostatnio mam tak dużo pewności siebie, że nawet po przegraniu pierwszego seta nie pomyślałem, że mogę przegrać całe spotkanie - oświadczył Australijczyk.

Przyznał, że to zaufanie do własnych umiejętności wzrosło u niego po ostatnich dobrych wynikach w imprezach wielkoszlemowych. - Byłem w tym meczu bardziej agresywny, niż rywal i wykorzystałem fakt, że graliśmy na "szybkiej" nawierzchni - podkreślił Kyrgios.

Przy okazji, Australijczyk został zapytany o łączenie gry w deblu z występami w singlu. I skomentował to w swoim stylu. - Tenis potrafi być bardzo stresujący, gdy grasz w singlu. Czasem to po prostu piekło. Dlatego gra w deblu z Thanasi Kokkinakisem to dla mnie możliwość, by cieszyć się tą zabawniejszą stroną tenisa - skwitował.

