Nie tak miał wyglądać ostatni czas dla Mai Chwalińskiej. Po wielkim sukcesie, jakim był finał Rolanda Garrosa, 24-latka udała się na Wimbledon w aurze rozbudzonych oczekiwań i przede wszystkim wsparcia płynącego ze strony polskich kibiców.

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Obdarowana "dziką kartą" Polka w meczu pierwszej rundy Mananchayą Sawangkae spisywała się koncertowo, prezentując cały wachlarz swoich zalet. W zasadzie wygraną miała już na tacy, ale w kluczowym momencie, przy piłce meczowej, nabawiła się kontuzji. Walczyła wprawdzie do końca, ale ostatecznie musiała uznać wyższość rywalki, przegrywając 6:2, 5:7, 2:6.

Kiedy Maja Chwalińska wróci do gry? Jej menadżer zabrał głos

Po powrocie Mai Chwalińskiej do kraju pojawiło się pytanie, jak zdrowotne reperkusje wpłyną na jej najbliższe plany. Pierwszą część odpowiedzi zdążyliśmy już poznać. Nazwisko 21. rakiety świata zostało bowiem skreślone z listy uczestniczek imprezy WTA 250 w Jassach, gdzie przed rokiem nasza zawodniczka dotarła do 1/8 finału.

Kiedy i gdzie możemy się więc spodziewać powrotu Mai Chwalińskiej na kort? Głos w tej sprawie zabrał na łamach portalu Sport.tvp.pl jej menadżer Piotr Szczypka. Jak wynika z jego wypowiedzi, nie wszystko jest jeszcze jasne i wciąż ważą się najbliższe losy 24-latki.

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Zaznaczył przy tym, że pewne są występy Mai Chwalińskiej w Toronto, Cinncinati, Guadalajarze oraz na US Open.

Turniej w Jassach rozgrywany będzie w dniach 13-19 lipca, z kolei rywalizacja w Kanadzie wystartuje 3 sierpnia. I być może właśnie wtedy Maja Chwalińska wróci na korty w cyklu WTA. Jeśli nie, dojdzie do tego w Cincinnati. Tamtejszy "tysięcznik" potrwa od 13 do 23 sierpnia.

Maja Chwalińska Anita Walczewska East News

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP





Maja Chwalińska: Trzeba to zaakceptować. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport