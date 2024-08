Nazwała Świątek fałszywą i nieszczerą. Właśnie przekazała światu druzgocącą wiadomość

Danielle Collins kontuzjowana. Ma nadzieję na szybki powrót

Od tamtych wydarzeń próżno było szukać Collins na korcie. Amerykanka zniknęła z radarów, wycofała się z turniejów WTA 1000 w Toronto i Cincinnati. Tenisowi fani zaczęli się zastanawiać, co się dzieje z 30-latką. Minionej nocy Danielle postanowiła w końcu zabrać głos na pośrednictwem swoich mediów społecznościowych i ucięła wszelkie spekulacje. Okazuje się, że z jej zdrowiem nie jest najlepiej. "Po tym, jak doznałam udaru cieplnego w Paryżu, nadwyrężyłam mięsień prosty brzucha " - poinformowała Collins. Przyznała też, że kilka lat temu miała podobną kontuzję i wówczas jej pauza wynosiła ponad cztery miesiące. Teraz chce uniknąć takiej absencji, bo to oznaczałoby dla niej przedwczesny koniec sezonu.

Z wiadomości Amerykanki wynika, że powinna pojawić się podczas zmagań rangi WTA 500 w Monterrey, które odbędą się w przyszłym tygodniu. To ostatnie rozgrywki przed wielkoszlemowym US Open, rozpoczynającym się 26 sierpnia. Collins chce zatem rozegrać chociaż jeden turniej przed rywalizacją w Nowym Jorku, by jak najlepiej się przygotować do walki o sukces przed własną publicznością.