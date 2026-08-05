Jeszcze wielu kibiców pamięta niesamowitą przygodę Mai Chwalińskiej podczas tegorocznej edycji Roland Garros. Polka wręcz zszokowała cały świat swoją formą w Paryżu.

Wobec dość szybkiego odpadnięcia z turnieju Świątek, to właśnie Maja Chwalińska wzięła na swoje barki ciężar sukcesu polskiego tenisa w stolicy Francji. Niespodziewanie kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa i zatrzymała się dopiero w finale. W nim lepsza okazała się Rosjanka Mirra Andriejewa.

Finał Roland Garros, słusznie, uznano jednak w Polsce i na całym świecie za wielki sukces Chwalińskiej. Wydawało się, że wciąż mająca przed sobą wiele lat kariery 24-letnia Polka pójdzie za ciosem i kolejne triumfy są tylko kwestią czasu. Na razie jednak zamiast następnych wygranych, są porażki.

Najpierw Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Wówczas przegrała jednak bardziej z kontuzją niż rywalką. Mecz z Mananchayą Sawangkaew miała pod kontrolą do stanu 6:2, 5:2. Przy piłce meczowej doznała jednak urazu i ostatecznie mecz przegrała.

"Wciąż nie wygrała". Hiszpanie nie patyczkują się ws. Chwalińskiej

Po miesiącu przerwy Chwalińska wróciła do gry, ale także bez korzystnego rezultatu. W drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto przegrała z Talią Gibson 5:7, 1:6. Obok dwóch kolejnych niepowodzeń Polki obojętnie nie przeszli dziennikarze puntodebreak.com.

"Dwa miesiące po finale Rolanda Garrosa Chwalińska wciąż nie wygrała meczu" - tak zatytułowali swój artykuł Hiszpanie. W materiale podkreślili, że zaledwie dwa miesiące temu po życiowym sukcesie w Paryżu, Chwalińska przedłużyła swoją serię bez zwycięstwa.

"W Kanadzie potwierdziło się, że Maja wciąż nie odzyskała formy. Zmienianie nawierzchni, radzenie sobie z oczekiwaniami i utrzymywanie wysokiego poziomu po dużym sukcesie często staje się jednym z najtrudniejszych wyzwań dla zawodniczek, które chcą dostać się do elity" - dodali.

Hiszpanie nie przekreślają jeszcze szans na sukces Chwalińskiej w US Open. Podkreślają jednak, że Polka musi zyskać pewność siebie, by myśleć o dobrym wyniku w Nowym Jorku.

"Będzie musiała jak najszybciej odzyskać formę, jeśli chce przyjechać na US Open z wystarczającą pewnością siebie, by ponownie walczyć o najważniejsze cele" - czytamy.



