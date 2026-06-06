Nawet się nie zawahał. Wybrał pomiędzy Chwalińską a Andriejewą przed finałem

Maja Chwalińska zagra w finale Roland Garros jako pierwsza kwalifikantka w historii. Właściwie trudno napisać cokolwiek więcej. Polka dokonała rzeczy niebotycznej, sensacyjnej. W Paryżu - łącznie z kwalifikacjami - rozegrała już dziewięć spotkań.

Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry, Anna Kalinska i Diana Sznajder - te zawodniczki nasza tenisistka pokonała w drodze do meczu o puchar Wielkiego Szlema w stolicy Francji. Trzeba przyznać, że lista jest naprawdę imponująca.

Chwalińska czy Andriejewa? Ekspert nie ma wątpliwości

Ostatnią przeciwniczką Mai w Paryżu będzieMirra Andriejewa. - Jest wyższa, mocniejsza, a jej serwis podchodzi pod 200 kilometrów na godzinę. Na papierze jest faworytką, a przemawia za nią ranking, fizyczność i doświadczenie. Widzę jednak szansę dla Mai - mówi w rozmowie z Interią Sport Paula Kania-Choduń przed finałem.

19-letnia Rosjanka to obecnie ósma rakieta świata. W jej repertuarze oprócz siłowych zagrań jest również miejsce na slajsy czy dropszoty. Analiza sobotniego finału pojawiła się na łamach portalu tennis.com. Tam Steve Tignor rozpisywał się nt. atutów i mankamentów obu zawodniczek.

"W tym meczu są dwa główne pytania: Po pierwsze, czy któraś z zawodniczek będzie szczególnie zdenerwowana? To już wcześniej miało duży wpływ na finały Rolanda Garrosa. Chwalińska, która nie potrafi opanować nerwów, może wydawać się bardziej prawdopodobną kandydatką. Jednak w tym tygodniu na korcie emanowała spokojem i twierdzi, że jest szczęśliwa, żyjąc w swojej bańce" - czytamy.

"Po drugie, na ile Chwalińska może zmylić Andriejewą i wytrącić ją z przerażającego rytmu, w którym się teraz znajduje? Czy jej topspiny, uderzenia i dropszoty wytrącą Rosjankę z równowagi i pozostawią ją sfrustrowaną? A może mocne uderzenia Andriejewej okażą się zbyt mocne dla mniejszej Polki?" - pyta ekspert.

Koniec końców Tignor dokonał wyboru. Jego zdaniem po tytuł w Paryżu sięgnie Rosjanka. "Stawiam na wyższą, silniejszą i wyżej notowaną zawodniczkę, która wygra pierwszy z wielu turniejów wielkoszlemowych. I mam nadzieję, że jej przeciwniczka będzie blisko. Zwyciężczyni: Andriejewa" - podsumował w szczegółowej zapowiedzi.

Marzec 2025. Mirra Andriejewa z trofeum po triumfie w Indian Wells. To jej najcenniejsza zdobycz. I... oby tak zostało PATRICK T. FALLON AFP

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP

Mirra Andriejewa William West AFP





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