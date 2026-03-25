Nawet on zauważył, co robi Abramowicz. Ogłasza: Niebezpieczna droga

Wim Fissette nie jest już trenerem Igi Świątek. W poniedziałek najlepsza polska tenisistka w historii przekazała, że współpraca z Belgiem została zakończona. W tym momencie od razu ruszyła karuzela z nazwiskami potencjalnych kandydatów, którzy być może w niedalekiej przyszłości wskoczą na stanowisko szkoleniowca trzeciej rakiety świata.

O obecnej sytuacji 24-latki wypowiedział się Rick Macci. To doświadczony amerykański trener, w którego CV znajdziemy zawodników, takich jak Maria Szarapowa, Andy Roddick, Serena Williams czy Jennifer Maria Capriati.

Tomasz Tomaszewski: Iga jest nieszczęśliwa, niezadowolona i sfrustrowana.

Macci zaoferował pomoc Świątek. Potem poruszył temat Abramowicz

Na początku Macci przyznał, że Iga Świątek musi zmagać się z poważnymi problemami w sferze mentalnej. - Co się teraz dzieje? To wszystko kwestia psychiki. Dlaczego tak się dzieje? Nie jestem wystarczająco blisko jej najbliższego otoczenia, żeby znać powody, dla których zwolniła trenera - mówił w wywiadzie dla "WP SportoweFakty".

Jego zdaniem "współpraca Polki z Wimem Fissette'm była świetna". Teraz, kiedy nasza tenisistka szuka nowego trenera, Rick Macci sam zaoferował pomoc. Zadeklarował, że mógłby zostać jej konsultantem.

- Byłem pytany przez innych o doradztwo dla niej i bycie nowym głosem, świeżym spojrzeniem, inną perspektywą, nie tylko z mentalnego punktu widzenia, co w 100 proc. pomogłoby jej wrócić na właściwe tory, ale nawet taktycznie, strategicznie, czy biomechanicznie mógłbym pomóc jako konsultant. Jest wiele takich rzeczy, gdyby była otwarta. Zdecydowanie mógłbym współpracować jako konsultant - potwierdził.

Nie zabrakło również wątku Darii Abramowicz. W ostatnim czasie nazwisko psycholożki Świątek nie znika z medialnych nagłówków. Wszystko przez problemy z emocjami tenisistki, nad którymi pracować powinna właśnie Abramowicz. - Nie znam Darii i trudno komukolwiek spekulować na ten temat (...) Nie wiem dokładnie, co się dzieje z Darią, ale myślę, że każdy, absolutnie każdy, powinien wziąć odpowiedzialność za sytuację Igi - powiedział.

Według Amerykanina związanie się z nowym trenerem na stałe byłoby ryzykowne dla mistrzyni sześciu Wielkich Szlemów. Z jakiego powodu? - Jeśli zatrudni trenera na pełen etat, to moim zdaniem to niebezpieczna droga, bo oznacza, że ktoś wkracza w sytuację, która jest nieco skomplikowana właśnie ze względu na to, jak bardzo zaangażowany jest psycholog sportowy - mówi Macii, który tak czy inaczej uważa, że Iga Świątek spokojnie może wrócić na fotel liderki rankingu WTA.

