Nawet on zauważył, co robi Abramowicz. Ogłasza: Niebezpieczna droga
- Jestem w 100 proc. przekonany, że Iga może znów zostać numerem jeden na świecie - powiedział w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty" Rick Macci. Były trener gwiazd, takich jak Maria Szarapowa czy Serena Williams zaoferował swoją pomoc polskiej tenisistce oraz nie pominął tematu roli, jaką Daria Abramowicz pełni w jej sztabie.
Wim Fissette nie jest już trenerem Igi Świątek. W poniedziałek najlepsza polska tenisistka w historii przekazała, że współpraca z Belgiem została zakończona. W tym momencie od razu ruszyła karuzela z nazwiskami potencjalnych kandydatów, którzy być może w niedalekiej przyszłości wskoczą na stanowisko szkoleniowca trzeciej rakiety świata.
O obecnej sytuacji 24-latki wypowiedział się Rick Macci. To doświadczony amerykański trener, w którego CV znajdziemy zawodników, takich jak Maria Szarapowa, Andy Roddick, Serena Williams czy Jennifer Maria Capriati.
Macci zaoferował pomoc Świątek. Potem poruszył temat Abramowicz
Na początku Macci przyznał, że Iga Świątek musi zmagać się z poważnymi problemami w sferze mentalnej. - Co się teraz dzieje? To wszystko kwestia psychiki. Dlaczego tak się dzieje? Nie jestem wystarczająco blisko jej najbliższego otoczenia, żeby znać powody, dla których zwolniła trenera - mówił w wywiadzie dla "WP SportoweFakty".
Jego zdaniem "współpraca Polki z Wimem Fissette'm była świetna". Teraz, kiedy nasza tenisistka szuka nowego trenera, Rick Macci sam zaoferował pomoc. Zadeklarował, że mógłby zostać jej konsultantem.
- Byłem pytany przez innych o doradztwo dla niej i bycie nowym głosem, świeżym spojrzeniem, inną perspektywą, nie tylko z mentalnego punktu widzenia, co w 100 proc. pomogłoby jej wrócić na właściwe tory, ale nawet taktycznie, strategicznie, czy biomechanicznie mógłbym pomóc jako konsultant. Jest wiele takich rzeczy, gdyby była otwarta. Zdecydowanie mógłbym współpracować jako konsultant - potwierdził.
Nie zabrakło również wątku Darii Abramowicz. W ostatnim czasie nazwisko psycholożki Świątek nie znika z medialnych nagłówków. Wszystko przez problemy z emocjami tenisistki, nad którymi pracować powinna właśnie Abramowicz. - Nie znam Darii i trudno komukolwiek spekulować na ten temat (...) Nie wiem dokładnie, co się dzieje z Darią, ale myślę, że każdy, absolutnie każdy, powinien wziąć odpowiedzialność za sytuację Igi - powiedział.
Według Amerykanina związanie się z nowym trenerem na stałe byłoby ryzykowne dla mistrzyni sześciu Wielkich Szlemów. Z jakiego powodu? - Jeśli zatrudni trenera na pełen etat, to moim zdaniem to niebezpieczna droga, bo oznacza, że ktoś wkracza w sytuację, która jest nieco skomplikowana właśnie ze względu na to, jak bardzo zaangażowany jest psycholog sportowy - mówi Macii, który tak czy inaczej uważa, że Iga Świątek spokojnie może wrócić na fotel liderki rankingu WTA.