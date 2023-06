Nastolatka z Rosji znów szokuje. Niewybredny atak na organizatorów

Mirra Andriejewa, uznawana za jeden z największych talentów w tenisie nastolatka z Rosji, pożegnała się z udziałem w Rolandzie Garrosie porażką z Coco Gauff, ale i lekkim skandalem związanym z jej zachowaniem. Kurz po tym wszystkim jeszcze nie opadł, a młoda zawodniczka ponownie zdołała dolać oliwy do ognia i w niewybrednych słowach powiedziała co myśli o turniejach, w których do tej pory przyszło jej rywalizować.