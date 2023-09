Nastolatka górą w starciu dwóch generacji. To był ciekawy trzysetowy bój

Gauff i Wozniacki (lub Woźniacka, bo sama zawodniczka wielokrotnie powtarzała, że chciałaby, aby polskie media pisały jej nazwisko w polskiej wersji) nigdy dotąd nie miały okazji się spotkać na korcie. Gdy Karolina po raz pierwszy dotarła do finału turnieju wielkoszlemowego, "Coco" miała... niespełna 5 lat . Z kolei gdy Gauff zaczęła przebojem szukać swojego miejsca w światowej czołówce, Dunka polskiego pochodzenia była już na tenisowej emeryturze. Dwa miesiące temu Woźniacka ogłosiła jednak powrót na kort po trzyletniej przerwie, dzięki czemu mecz tenisistek z dwóch różnych sportowych pokoleń okazał się możliwy.

Faworytką była Gauff (choć mimo wszystko nie stuprocentową), w poprzednim meczu z Elise Mertens potrafiąca wygrać seta do zera , ale już pierwsze piłki pokazały, że czeka ją znacznie trudniejsze zadanie niż mogli oczekiwać kibice na Arthur Ashe Stadium. Amerykanka miała swój serwis i od razu w inauguracyjnym gemie została przełamana . Woźniacka wygrała następnie gema przy własnym podaniu i po kilkunastu minutach było 2:0. W Nowym Jorku robiło się więc ciekawie, ale Gauff szybko wróciła do gry. "Coco" nie tylko nie straciła kolejnego serwisu, ale następnie wygrała także gem przy podaniu Dunki. I było 2:2 .

Od tej pory przewaga Gauff była już wyraźna. Nie każdy gem był jednostronny, zdarzało się, że panie grały na równym poziomie. Ciekawych pomysłów po stronie Woźniackiej nie brakowało, ale jej zagrania często były jednak za słabe lub nie dość precyzyjne, co raz po raz było bezlitośnie wykorzystywane przez Amerykankę. Przy 4:3 dla Gauff serwowała Dunka, ale mimo własnego podania nie wygrała choćby piłki. Coraz bardziej rozpędzona Gauff szybko skończyła seta. Od 0:2 do 6:3 wygrała sześć z siedmiu kolejnych gemów.

Powrót Woźniackiej w drugim secie

O ile pierwszy set potrwał tylko nieco ponad 40 minut, o tyle bardziej zacięta okazała się druga partia. Zaczęło się znowu od prowadzenia Woźniackiej, tym razem z własnego podania, ale następnie panie kontynuowały wygrywanie kolejnych gemów przy swoim serwisie, najczęściej długich, kończonych po grze na przewagi. Do 4:3 dla Dunki przełamań nie było, jednak przy podaniu Gauff jej rywalka doprowadziła do 40:15 dla siebie. Woźniacka wykorzystała już pierwszy break-point i mecz znowu nabrał rumieńców. Dunka nie zmarnowała szansy na doprowadzenie do remisu w meczu, w czym pomogła jej "Coco".