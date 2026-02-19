Następnego dnia przyszła weryfikacja pogromczyni Linette. Poważne skutki

O turnieju w Dubaju, drugim w tym roku o randze 1000, trudno napisać coś dobrego. Nie tyle jest to wina organizatorów, co nieprzemyślanego kalendarza WTA, który zaledwie tydzień po zakończeniu zmagań w Melbourne wymaga od zawodniczek obowiązkowego występu. A w kolejnym tygodniu - następnego. Do dzisiaj aż 25 zawodniczek zrezygnowało z występu, oddało walkowery bądź kreczowało w trakcie spotkań. Tą ostatnią była w środę turniejowa "1" Jelena Rybakina.

A jakby tego było, także i poziom spotkań niespecjalnie zachwyca. W wieczornym meczu Coco Gauff z Elise Mertens obie popełniły razem ponad 100 niewymuszonych błędów. Miłym złamaniem tej reguły był pierwszy ćwierćfinał między Clarą Tauson i Jessicą Pegulą. Bardzo dobry z obu stron, zakończony po zaciętym trzecim secie.

WTA 1000 w Dubaju. Jessica Pegula kontra Clara Tauson. Stawką półfinał

Amerykanka z premedytacją opuściła zeszłotygodniowe zmagania w Dosze - naraziła się na "zero" w dorobku punktowym, które pewnie będzie jej ciążyło do końca sezonu. Tyle że odpoczęła po Wielkim Szlemie, już w Dubaju przygotowywała się do turnieju w tym emiracie. I gra w nim świetnie, tak w singlu, jak i w deblu.

Rywalizacja z Clarą Tauson mogła być jednak dla Amerykanki wyzwaniem. Dunka dobrze czuje się w tych warunkach, korty w Dubaju są znacznie szybsze niż te w Dosze, a rok temu dotarła tu do finału. W środowej potyczce z Magdą Linette pokazała się z bardzo dobrej strony, nie dała Polce szans. Teraz stanęła jednak przed dużo większym wyzwaniem. Dość szybko się o tym przekonała.

Jessica Pegula nie wprowadza może piłki z taką siłą jak Tauson, nie ma tak potężnego forhendu, ale w tym pierwszym ćwierćfinale na korcie centralnym pokazywała inne atuty. Świetny serwis na ciało rywalki, wymuszający rozpaczliwy forhendowy return, doskonała rotacje, ale też niskie uderzenia nad siatką - to dawało jej przewagę. Miała oczywiście kłopot, gdy Dunka trafiała pierwszym podaniem, ale najważniejsze było utrzymanie własnego podania.

Jessica Pegula Matthew Stockman AFP

Jeszcze w pierwszym gemie musiała bronić się przy break poincie dla rywalki, uczyniła to skutecznie. A później sama przełamała Tauson, za moment odskoczyła na 3:0. I to już wystarczyło w tej partii, przy świetnej, ofensywnej grze Amerykanki. Ona miała tu aż 16 winnerów, tylko osiem błędów. 6:3 po 38 minutach.

Tyle że w drugiej partii sytuacja się odwróciła. Tauson doskonale poruszała się po korcie, co w jej przypadku, zawodniczki dobrze zbudowanej, nie jest takie oczywiste. Poprawiła jakość swojej gry, sama szybko uzyskała przewagę przełamania. I dość spokojnie doprowadziła tego seta do końca, wygrała 6:2.

Dalszej dominacji zeszłorocznej finalistki jednak nie było, w decydującej partii obie dość pewnie wygrywały swoje gemy. I nagle, niespodziewanie, Pegula w siódmym gemie uzyskała szansę na przełamanie serwisy Clary. Drugą w meczu, a przecież pierwsza oznaczała triumf w secie otwarcia. Po mocnym serwisie i returnie Tauson zdecydowała się na dropszota, zagrała go perfekcyjnie. A później wykończyła akcję z epickim spokojem.

Wydawało się, że Dunka opanowała sytuację, a tymczasem za moment Amerykanka stanęła przed drugą szansę. I tym razem ona zachowała spokój, po kiepskim, drugim serwisie rywalki. Tauson wyrzuciła forhend w aut, zrobiło się 3:4. Jessica miała już otwartą drogę do półfinału.

Clara Tauson Kena Betancur AFP

Tyle że Amerykankę też nieco dopadł stres. Miała trzy szanse na 5:3 - i za każdym razem po swoich zagraniach okazywała niezadowolenie. Brakowało precyzji, przytrafił się nawet podwójny błąd serwisowy. Za czwartym razem zagrała już jednak rewelacyjnie, potwierdziła breaka.

Do miejsca w półfinale Amerykance z Florydy brakował już tylko jeden gem. Tauson dostała nowe piłki, wykorzystała je do perfekcji.

Ale już w kolejnym gemie to jednak Pegula okazała się lepsza. Wygrała 6:3, 2:6, 6:4.

Jessica pozostaje więc w grze o pozycję światowej "4" przed Indian Wells, choć tu nie wszystko jest zależne od niej. musi wygrać tytuł, a Coco Gauff nie może znaleźć się w półfinale.

Z kolei Tauson straci sporo punktów względem ostatniej aktualizacji rankingu, bo jednak rok temu była w Dubaju w finale - wywalczyła 650 punktów. A teraz - 215. I w rankingu "na żywo" spadnie na 17. miejsce. Lub nawet 18., jeśli Alexandra Eala wygra tu tytuł. A to oznacza, że o jedną fazę wcześniej, już w czwartej rundzie, może w Indian Wells wpaść na faworytki.

Clara Tauson FADEL SENNA AFP

Jessica Pegula ADEK BERRY AFP

