Następczynie Igi Świątek zagrają o mistrzostwo Europy

Ktoś nie będąc w temacie może zastanawiać się, czy turniej dzieci do lat 12 to na pewno poważne zawody czy może bardziej zabawa. Też miałem takie myśli, aż do momentu, gdy obserwowałem eliminacje mistrzostw Europy na kortach Arki w Gdyni w połowie lipca. Poziom tych zawodów był fantastyczny, a ogromne emocje towarzyszyły im do samego końca. Dość napisać, że o udziale w turnieju finałowym mistrzostw Europy decydował super tie-break w grze deblowej. Młode Polki przegrywały już 5:8 z rówieśniczkami z Łotwy, jednak zachowały zimną krew, ostatecznie wygrały 10:8 i w nagrodę pojechały na francuski turniej finałowy. Te zawody odbywają się od dziś do niedzieli w korsykańskim Ajaccio. Wczoraj rozlosowano dwie 4-zespołowe grupy. W jednej z nich zagrają Wielka Brytania, Włochy, Austria i Słowacja, w drugiej Polki zmierzą się kolejno z Rumunią (czwartek), Niemcami (piątek) i Chorwacją (sobota). Każdy mecz składa się z dwóch gier singlowych i jednej deblowej.

W niedzielę zwycięzcy grup zmierzą się o złoto mistrzostw Europy, drugie zespoły w grupie o brąz, trzecie o piąte miejsce, czwarte o siódmą lokatę na kontynencie.

Polki wystąpią w sprawdzonym składzie z Gdyni, czyli: Maja Schweika, Zuzanna Giżewska i Antonina Snochowska. O krótka wypowiedź poprosiliśmy trenera reprezentacji Polski, Adama Molendę:

- Zdecydowanym faworytem naszej grupy jest drużyna Niemiec. W naszej ekipie jest Maja Schweika, która dużo czasu spędziła w Niemczech, w zeszłym tygodniu przegrała z jedną z zawodniczek w półfinale mistrzostw tego kraju, także będziemy mieli piękny rewanż. Na początek turnieju gramy z Rumunią, która jest dla mnie niewiadomą, znam jedną tenisistkę, która gra u nich na "pierwszej rakiecie", bardzo dobra zawodniczka. Chorwacja wydaje się outsiderem w naszej grupie. Wszystko się może zdarzyć, więcej będę mógł powiedzieć po pierwszym dniu zawodów. Jesteśmy na pięknej Korsyce, mamy na razie bardzo dobry czas, ale wiadomo nie przyjechaliśmy tu wypoczywać tylko grać o najwyższe cele - powiedział nam Adam Molenda. Poniżej składy drużyn.

AUSTRIA: Anna PIRCHER, Lea HAIDER-MAURER, Kara FRONEK. Kapitan: Robert Maieritsch.

CHORWACJA: Marta DžANIC, Sophia SANTOS, Mia BROZINA. Kapitan: Davor Jaic.

NIEMCY: Ida WOBKER, Viktorija CESONYTE, Tina MANESCU. Kapitan: Carolin Daniels.

WIELKA BRYTANIA: Megan KNIGHT, Sevil PARVIZ, Annabel WONG. Kapitan: Anna Smith.

WŁOCHY: ludovica CASALINO, Sofia FERRARIS, ANNA NERELLI. Kapitan: Alberto Tirelli.

POLSKA: Zuzanna Giżewska, Maja Schweika, Antonina Snochowska. Kapitan: Adam Molenda.

RUMUNIA: Andreea Olariu, Maria Pop, Andreea Kurta. Kapitan: Petru Merghes.

SŁOWACJA: Sofia KOCISOVA, Viktoria NOVAKOVA, Nina KOSICKA. Kapitan: Juraj Nemcek.

Maciej Słomiński, Interia