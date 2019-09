Była liderka światowego rankingu tenisistek Naomi Osaka zwolniła drugiego trenera w tym roku. Po zaledwie siedmiu miesiącach pracę z Japonką zakończył Jermaine Jenkins, który zimą z kolei zastąpił Saschę Bajina.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bianca Andreescu o zwycięstwie w US Open. Co kupiła za wygraną? Wideo © 2019 Associated Press

Powodem kolejnej zmiany jest nieudany występ Osaki w wielkoszlemowym US Open, w którym broniła tytułu, a odpadła już w 1/8 finału po porażce ze Szwajcarką Belindą Bencic. W klasyfikacji WTA Tour spadła po tym turnieju na czwarte miejsce. Ponownie na pierwszą pozycję awansowała Australijka Ashleigh Barty.

Reklama

W styczniu Japonka zwyciężyła w Australian Open, ale zaraz po tym sukcesie rozstała się z Bajinem, pod wodzą którego triumfowała w Nowym Jorku w 2018 roku. Wtedy szkoleniowcem został Jenkins, długoletni sparingpartner Amerykanki Venus Williams. Na razie nie wiadomo, kto rozpocznie współpracę z Azjatką, która za miesiąc skończy dopiero 22 lata.