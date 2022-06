Naomi Osaka zrezygnowała z udziału w Wimbledonie!

Japonka już wcześniej sygnalizowała, że może mieć problem z tym, by zmobilizować się do rywalizacji w tym turnieju wielkoszlemowym. Wszystko przez fakt, że światowe władze zdecydowały o wyłączeniu go z systemu rankingowego po tym, jak organizatorzy zablokowali udział sportowców z Rosji i Białorusi.

- Mam takie odczucie, że Wimbledon bez punktów, to trochę turniej towarzyski. Wiem, że to nieprawda, ale mój mózg wytwarza u mnie takie poczucie - mówiła.

Ostatecznie Osaka podjęła decyzję, że w imprezie na Wyspach udziału nie weźmie. Nigdy nie była ona dla niej przesadnie szczęśliwa - najlepiej poszło jej jak dotąd w 2017 i 2018 roku, gdy docierała do trzeciej rundy.

W obecnym sezonie 24-latka rywalizuje ze zmiennym szczęściem. Była w stanie między innymi zagrać w finale turnieju w Miami, gdzie mierzyła się z Igą Świątek. Polka pokonała ją bardzo wyraźnie, 6:4, 6:0. Później jednak już tak dobrze nie było: w Madrycie przebrnęła zaledwie jedną rundę, zaś podczas Rolanda Garrosa odpadła już w pierwszej.

