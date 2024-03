Od czasu powrotu na kort Naomi Osaka powoli stara się odbudowywać swoją pozycję w rankingu WTA, co nie należy do najłatwiejszych zadań. Aktualnie reprezentantka Japonii klasyfikowana jest na 229. pozycji. Mimo to organizatorzy turnieju WTA250 de Reuen zdecydowali się wręczyć jej "dziką kartę". 26-latka przystąpi do rywalizacji we Francji, choć w międzyczasie odbywa się dużo lepiej obsadzony turniej w Stuttgarcie.