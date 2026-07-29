Naomi Osaka wywołała burzę. Teraz się tłumaczy. Kilka szczerych słów

- Na 100 proc. chce zwrócić na siebie uwagę. Bo kiedy wychodzisz na kort w takich strojach, nie możesz powiedzieć: "Nie, nie, nie potrzebuję uwagi". Jej wyniki są teraz lepsze, ale i tak nie dochodzi do półfinałów, a mimo to wszyscy o niej mówią - komentowała ostatnio Anastasija Pawluczenkowa, która zdecydowanie nie jest zwolenniczką mody prezentowanej na korcie przez Naomi Osakę.

Tylko w tym sezonie czterokrotna mistrzyni Wielkich Szlemów przy okazji Rolanda Garrosa czy Wimbledonu zaskakiwała kompozycjami w postaci długich sukien, kimino czy złotych strojów do rywalizacji. W ten sposób wyraża siebie, urozmaicając sportowe zmagania artystycznymi ubiorami. Jej podejście do tego tematu jest szeroko komentowane przez kibiców.

Naomi Osaka ze szczerym wyznaniem

"Przez cały ten sezon Osaka przyciągała uwagę swoimi strojami noszonymi na korcie i podczas wejścia na kort na turniejach wielkoszlemowych. Dla niej jest to sposób, by jako osoba o raczej introwertycznej osobowości podzielić się swoją pasją, a jednocześnie wyjść poza swoją strefę komfortu, w której woli pozostawać w cieniu" - tak hobby Japonki komentuje oficjalna strona WTA, na której pojawiły się wypowiedzi zawodniczki z konferencji prasowej przed zawodami WTA 500 w Waszyngtonie.

Sama Naomi Osaka podczas spotkania z dziennikarzami przyznała, że "nie zależy jej na sławie". Z drugiej strony jej podejście do mody na korcie wywołuje dyskusje, a czasami nawet medialne burze.

- Jak na ironię, noszenie tych strojów w pewnym sensie zmusiło mnie do znacznie częstszego zabierania głosu, zwłaszcza na tematy, w których niekoniecznie jestem ekspertką. Jako tenisistka mogłabym prawdopodobnie siedzieć przed tym mikrofonem i rozmawiać o tenisie naprawdę długo, ponieważ jest to świat, do którego jestem przyzwyczajona - mówiła sama Japonka.

- Rozszerzanie horyzontów i zajmowanie się modą sprawiło, że rozmawiam z ludźmi, których nigdy wcześniej nie spotkałam, i tym podobne rzeczy. Po prostu staram się wkraczać w światy, w których wcześniej nawet nie wyobrażałam sobie, że mogłabym się znaleźć - dodała.

Ostatni raz 28-latkę widzieliśmy na Wimbledonie, kiedy to dotarła do ćwierćfinału, ogrywając pod drodze Arynę Sabalenkę. Przegrała dopiero z Karoliną Muchovą po bardzo wyrównanym starciu. Teraz zagra w Waszyngtonie, gdzie na start zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Krueger.

Naomi Osaka TIZIANA FABI AFP

Naomi Osaka FILIPPO MONTEFORTE AFP

Naomi Osaka KENTARO TOMINAGA East News





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