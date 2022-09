Naomi Osaka wygrywa w kilka minut. Rywalka doznała kontuzji

Tylko kilka minut wystarczyło Osace, by awansować do drugiej rundy imprezy w stolicy Japonii. Po wygraniu przez niespełna 25-latkę pierwszego gema, jej rywalka, przy stanie po 30 w drugim, doznała kontuzji kolana, co bardzo zaniepokoiło reprezentantkę gospodarzy, która starała się coś zrobić dla cierpiącej Australijki.

Tenis. Daria Saville nie była w stanie grać

Pomoc medyczna dla Saville trwała przez chwilę, ale okazało się że Australijka nie była w stanie kontynuować gry. Tenisistkom pozostało tylko podziękować sobie pod siatką. Na szczęcie Saville zeszła z kortu o własnych siłach.

Osaka w drugiej rundzie zagra z Beatriz Haddad Maią. Brazylijka w Tokio jest rozstawiona z numerem "piątym".