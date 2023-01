O tym, że Osaka może nie zagrać w tegorocznej imprezie świadczył fakt, że w zeszłym tygodniu zamieściła na profilu społecznościowym zdjęcia z wakacji w Europie, gdzie była zamiast przygotowywać się do startu. Ponadto organizatorzy turnieju mieli nawet problemy, żeby skontaktować się z tenisistką .

Decyzja 25-letki o tym, aby nie wystąpić w Australian Open zwiększa tylko obawy o to, czy ona w ogóle wróci jeszcze do grania w tenisa. Po udziału w Rolandzie Garrosie w 2021 roku, gdzie wycofała się po awansie do drugiej rundy, zrobiła sobie przerwę ze względu na zdrowie psychiczne. Później natomiast ujawniła, że już od kilku lat zmaga się z depresją.