Osaka ostani raz zaprezentowała się w akcji we wrześniu, podczas US Open. Dotarła w tym turnieju do trzeciej rundy, ulegając Leylah Annie Fernandez. Powodem przerwy były problemy natury mentalnej - kłopot z udźwignięciem presji, związanej z rywalizacją na najwyższym poziomie.

Naomi Osaka wraca do gry

Treningi wznowiła w listopadzie, a jak poinformowała organizacja WTA, w akcji zobaczymy ją już w styczniu. Wystąpi w imprezie rangi 250 w Melbourne, co może zwiastować, że niedługo później oglądać będziemy ją również podczas Australian Open.

Obok Osaki w akcji zobaczymy podczas zaplanowanego w dniach 3-9 stycznia turnieju także m.in. Simonę Halep i Emmę Raducanu. Na liście zgłoszeń znalazła się również Polka, Magda Linette.



