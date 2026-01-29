Partner merytoryczny: Eleven Sports

Naomi Osaka rezygnuje ze startu, Wiktorowski musi się z tym pogodzić. Jest oficjalny komunikat

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

Udział w Australian Open Naomi Osaka zakończyła niespodziewanie i przedwcześnie - z powodu problemów zdrowotnych musiała się wycofać. Akurat w momencie, gdy kibice liczyli na jej pojedynek z Igą Świątek. Jak się okazuje, uraz jest na tyle poważny, że podopieczna Tomasza Wiktorowskiego potrzebuje więcej czasu na uporanie się z nim. W związku z tym podjęła decyzję o rezygnacji ze startu w WTA Doha. Nie jest jedyną gwiazdą, której zabraknie w Qatar Ladies Open.

Po lewej stronie mężczyzna z siwymi włosami w zielonej koszulce z rakietą tenisową w dłoni, po prawej kobieta w fioletowym stroju sportowym i opasce na głowie trzymająca rakietę tenisową, oboje skupieni i znajdują się najprawdopodobniej na korcie tenis...
Tomasz Wiktorowski i Naomi OsakaZUMA/NEWSPIX.PL Newspix.pl

Z wielkimi nadziejami do Australian Open przystąpiła Naomi Osaka. Niestety bardzo szybko zweryfikowały je problemy zdrowotne, które zmusiły ją do wycofania się z turnieju po 2. rundzie. A w 1/16 finału miała zmierzyć się z pokonaną później przez Igę Świątek Maddison Inglis.

Hit ze Świątek odwołany. Osaka musiała wycofać się z Australian Open

Los chciał, że to Australijka zmierzyła się z Polką, która wygrała gładko 6:0, 6:3. Bardzo prawdopodobne, że gdyby nie kontuzja Japonki, to kibice doczekaliby się na tym etapie hitu w postaci pojedynku Osaka vs Świątek.

    "Podjęłam trudną decyzję o wycofaniu się, aby zająć się czymś, czego wymaga mój organizm po moim ostatnim meczu. Byłam bardzo podekscytowana możliwością dalszej gry, a ten występ znaczył dla mnie najwięcej, więc konieczność zatrzymania się w tym miejscu łamie mi serce. Nie mogę jednak ryzykować pogorszenia stanu zdrowia, jeśli chcę wrócić na kort" - przekazała za pośrednictwem Instagrama 28-latka.

    Kolejna przykra wiadomość od Osaki. Japonka rezygnuje ze startu

    Niestety uraz okazał się na tyle poważny, że podopieczna Tomasza Wiktorowskiego podjęła w ostatnich dniach kolejną bolesną decyzję. Oficjalny komunikat nie pozostawiał wątpliwości - Japonka wycofała się z WTA Doha.

    To kontuzja, którą miałam już wcześniej kilka razy i myślałam, że szybko sobie z tym poradzę. Ostatni mecz zagrałam z bólem i sądziłam, że jeśli zrobię sobie przerwę przed dzisiejszym spotkaniem, będę w stanie to wytrzymać. Ale podczas rozgrzewki znacznie się pogorszyło
    tłumaczyła swój stan zdrowotny po wycofaniu z Australian Open Osaka

    Qatar Ladies Open trwa w dniach 8-14 lutego i poza Osaką pewne jest, że nie wystąpi w nim również Marta Kostiuk. Ukrainka w trakcie starcia z Elsą Jacquemont poważnie uszkodziła kostkę i nie jest w stanie grać. Wocofanie ogłosiła także Eva Lys.

    Osakę i Kostiuk na miejscach rozstawionych zastąpią Chinka Wang Xinyu i Rosjanka Anastazja Pawluczenkowa. W pierwszym w tym sezonie turnieju rangi WTA 1000 ma wystąpić za to cała czołowa dziesiątka rankingu na czele z Aryną Sabalenką, Igą Świątek i Coco Gauff.

    Naomi Osaka
    Naomi OsakaIZHAR KHANAFP
    Kobieta w stroju sportowym trzymająca rakietę tenisową podczas treningu na korcie, obok niej mężczyzna również z rakietą, w tle inna osoba; dominują niebieskie kolory kortu.
    Naomi Osaka i Tomasz WiktorowskiCHOLEWINSKI MARCINNewspix.pl
    Mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych trzymający rakietę tenisową oraz piłkę, ubrany w granatową koszulkę z napisem US Open, znajduje się na tle trybun kortu tenisowego.
    Tomasz WiktorowskiMathieu BelangerNewspix.pl
