Z wielkimi nadziejami do Australian Open przystąpiła Naomi Osaka. Niestety bardzo szybko zweryfikowały je problemy zdrowotne, które zmusiły ją do wycofania się z turnieju po 2. rundzie. A w 1/16 finału miała zmierzyć się z pokonaną później przez Igę Świątek Maddison Inglis.

Hit ze Świątek odwołany. Osaka musiała wycofać się z Australian Open

Los chciał, że to Australijka zmierzyła się z Polką, która wygrała gładko 6:0, 6:3. Bardzo prawdopodobne, że gdyby nie kontuzja Japonki, to kibice doczekaliby się na tym etapie hitu w postaci pojedynku Osaka vs Świątek.

"Podjęłam trudną decyzję o wycofaniu się, aby zająć się czymś, czego wymaga mój organizm po moim ostatnim meczu. Byłam bardzo podekscytowana możliwością dalszej gry, a ten występ znaczył dla mnie najwięcej, więc konieczność zatrzymania się w tym miejscu łamie mi serce. Nie mogę jednak ryzykować pogorszenia stanu zdrowia, jeśli chcę wrócić na kort" - przekazała za pośrednictwem Instagrama 28-latka.

Kolejna przykra wiadomość od Osaki. Japonka rezygnuje ze startu

Niestety uraz okazał się na tyle poważny, że podopieczna Tomasza Wiktorowskiego podjęła w ostatnich dniach kolejną bolesną decyzję. Oficjalny komunikat nie pozostawiał wątpliwości - Japonka wycofała się z WTA Doha.

To kontuzja, którą miałam już wcześniej kilka razy i myślałam, że szybko sobie z tym poradzę. Ostatni mecz zagrałam z bólem i sądziłam, że jeśli zrobię sobie przerwę przed dzisiejszym spotkaniem, będę w stanie to wytrzymać. Ale podczas rozgrzewki znacznie się pogorszyło

Qatar Ladies Open trwa w dniach 8-14 lutego i poza Osaką pewne jest, że nie wystąpi w nim również Marta Kostiuk. Ukrainka w trakcie starcia z Elsą Jacquemont poważnie uszkodziła kostkę i nie jest w stanie grać. Wocofanie ogłosiła także Eva Lys.

Osakę i Kostiuk na miejscach rozstawionych zastąpią Chinka Wang Xinyu i Rosjanka Anastazja Pawluczenkowa. W pierwszym w tym sezonie turnieju rangi WTA 1000 ma wystąpić za to cała czołowa dziesiątka rankingu na czele z Aryną Sabalenką, Igą Świątek i Coco Gauff.

Naomi Osaka IZHAR KHAN AFP

Naomi Osaka i Tomasz Wiktorowski CHOLEWINSKI MARCIN Newspix.pl

Tomasz Wiktorowski Mathieu Belanger Newspix.pl

