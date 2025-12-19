Rok 2025 stanowi przełom w karierze Naomi Osaki. Japonka, która przez kilka lat poszukiwała dobrej dyspozycji, w końcu osiągnęła kilka znakomitych rezultatów. Tak się składa, że progres czterokrotnej mistrzyni imprez wielkoszlemowych zsynchronizował się ze zmianami w jej teamie, do których doszło na przełomie lipca i sierpnia. To wtedy posadę trenera zawodniczki z Azji objął były szkoleniowiec Igi Świątek oraz Agnieszki Radwańskiej - Tomasz Wiktorowski.

Już premierowy turniej tego duetu przyniósł świetny rezultat. Podczas zmagań w Montrealu, Osaka po raz pierwszy od ponad trzech lat dotarła do finału WTA 1000. Wygrała w nim set otwarcia, ale ostatecznie to rewelacyjna Victoria Mboko sięgnęła po główne trofeum. Później przyszedł bardzo dobry występ Naomi w US Open. Pokonała po drodze m.in. Coco Gauff. Zatrzymała się dopiero na etapie najlepszej "4", gdzie po blisko trzygodzinnej batalii uległa Amandzie Anisimovej. Końcówka sezonu była już nieco słabsza, ale wyniki osiągnięte we wcześniejszej fazie pozwoliły Japonce zadomowić się w drugiej dziesiątce kobiecego zestawienia. Aktualnie przebywa na 16. miejscu.

Osaka szykuje się aktualnie do rozpoczęcia nowej kampanii rozgrywek. Już za dwa tygodnie rozegra pierwsze oficjalne spotkanie w sezonie 2026, podczas drużynowej imprezy o nazwie United Cup. Drugiego dnia stycznia zmierzy się z Marią Sakkari. Na kilkanaście dni przed startem kolejnych zmagań, podopieczna Tomasza Wiktorowskiego przekazała oficjalny komunikat w mediach społecznościowych.

Naomi Osaka potwierdziła doniesienia. Istotna zmiana u Japonki

Już wczoraj pojawiły się w sieci informacje na temat rzekomego rozstania Osaki z agencją Evolve, którą współzałożyła w 2022 roku wraz z jej agentem - Stuartem Duguidem. Tenisowy dziennikarz Ben Rotherberg poinformował, że Naomi nie tylko opuszcza Evolve, ale także kończy kooperację z Duguidem. Dzisiaj Japonka wystosowała specjalne oświadczenie, w którym potwierdziła rozstanie z agencją.

"Wraz z nowym rokiem rozstaję się z Evolve. To była świetna współpraca i jestem bardzo wdzięczna za wszystkie wspomnienia, które dzieliliśmy. Kiedy podejmę decyzję, dokąd się udam, usłyszycie ją ode mnie. Dziękuję za Wasze ciągłe wsparcie i już nie mogę się doczekać nadchodzącego roku!" - przekazała czterokrotna mistrzyni imprez wielkoszlemowych.

Warto dodać, że członkiem agencji są m.in. Aryna Sabalenka oraz Nick Kyrgios. Białorusinka dołączyła do Evolve na początku tego roku. 28 grudnia tenisistka z Mińska będzie miała okazję stoczyć bój z Australijczykiem w ramach tzw. bitwy płci. Pojedynek na korcie tenisowym odbędzie się w Dubaju. Nie tak dawno, bo w nocy z 6 na 7 oraz z 8 na 9 grudnia Osaka i Sabalenka miały okazję rozegrać ze sobą dwie pokazówki. Obie wygrała Aryna - za pierwszym razem po super tie-breaku, a podczas rewanżowego starcia już bez straty partii.

