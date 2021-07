23-letnia Japonka wielokrotnie wykorzystywała swoją pozycję i popularność, by zwracać uwagę na ważne tematy. Poruszała kwestie przemocy policyjnej, rasizmu, a także depresji w sporcie.

- To dla mnie wielki zaszczyt być częścią takiego projektu i przypominać dziewczynkom, że mają moc, by zmieniać świat. Chcę, aby młode dziewczyny na całym świecie czuły, że mają prawo marzyć - skomentowała Osaka, która przygotowuje się do turnieju olimpijskiego.

Lalka stylizowana na Osakę ma na sobie strój sportowy oraz rakietę tenisową.

Naomi Osaka cierpi na depresję?

Mieszkająca na co dzień w USA zawodniczka nie uczestniczyła w zakończonym w niedzielę Wimbledonie, trzecim tegorocznym turnieju wielkoszlemowym. Publicznie nie pojawia się na kortach od 31 maja, kiedy wycofała się z Rolanda Garrosa, sugerując, że cierpi na depresję.

Przed paryskim turniejem poinformowała, że nie będzie uczestniczyć w konferencjach prasowych, bo chce w ten sposób zwrócić uwagę na problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Za opuszczenie pomeczowego spotkania z dziennikarzami nałożono na nią karę w wysokości 15 tysięcy dolarów.

