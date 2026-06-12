Największy triumf Majchrzaka w karierze. Światowa "4" rozbita w 69 minut

W całej swojej zawodowej karierze Kamil Majchrzak rozegrał tylko pięć spotkań z zawodnikami z najlepszej dziesiątki rankingu, ścisłą elitą. Wygrał jedno z nich, w zeszłorocznym US Open - wtedy, po 4,5-godzinnym boju, wyeliminował Karena Chaczanowa. A jednocześnie tylko raz w karierze grał z zawodnikiem będącym w danej chwili wyżej na światowej liście niż teraz jest Félix Auger-Aliassime.

Mowa o marcowym starciu w Indian Wells z Novakiem Djokoviciem. Serb wracał wtedy na kort po półtoramiesięcznej przerwie i przegranym finale Australian Open. Był trochę "zardzewiały", Kamil wygrał wtedy seta 6:4. Ale nie poszedł już za ciosem, Serb nie pozwolił.

Teraz jednak 30-latek z Piotrkowa Trybunalskiego trafił na zawodnika w formie - numer 4 na światowej liście, ćwierćfinalistę Roland Garros. Owszem, Polak miał już większe obycie z trawą, świetnie czuje się na tej nawierzchni, kapitalnie spisał się w poprzedniej rundzie, rozbijając w 54 minuty Jamesa McCabe'a. I w tym można było szukać szansy w potyczce z gigantem. Ale też w regularności, którą Polak prezentował w ostatnich dniach, zwłaszcza przy swoim serwisie.

Libema Open. Kamil Majchrzak kontra Félix Auger-Aliassime. Stawką półfinał ATP 250

U Majchrzaka nie ma mowy, jak u Huberta Hurkacza, o generowaniu prędkości rzędu 220-230 km/godz. Piłki lecą 195-210 km/godz., za to są kierowane blisko linii, a gdy już wracają, Polak potrafi je przejmować w środku kortu. I momentalnie zyskuje przewagę. Kanadyjczyk był mocno zaskoczony, że na returnie niewiele może zrobić. Był bezradny, Kamil dodawał kolejne gemy. Choć z drugiej strony, na returnie reprezentant Polski też za wiele nie zdziałał.

Kamil Majchrzak Glyn Kirk AFP

Aż w końcu, w dziesiątym gemie, pojawiła się piłka setowa dla naszego zawodnika. Po kapitalnym returnie, Kanadyjczyk zdecydował się na serwis na zewnątrz. Kamil zaś wyczuł tę intencję.

Tę szansę nie tyle Auger-Aliassime wykorzystał, co Kamil zmarnował. Bekhendem nieznacznie wyrzucił piłkę za kort. Ale za chwilę jego rywal powtórzył zagranie Polaka, pojawiła się więc druga okazja. I tym razem numer 4 na świecie... nie wytrzymał presji. Pierwszy serwis, potężny, był o dobre 20 cm za daleki. A drugim, lżejszy, z rotacją, też nie trafił w karo. Po 34 minutach było więc nieoczekiwane 6:4 dla Majchrzaka.

To przełamanie miało jeszcze jedną zaletę dla naszego zawodnika - to Kamil zaczynał serwisem kolejną partię. A prowadząc, znów zrzucał presję na rywala, który musiał jednak gonić. A skoro Polak w całym pierwszym secie, w pięciu własnych gemach, przegrał tylko trzy punkty, można było być o ten element spokojnym.

Gdy Majchrzak wygrał pierwszego gema, kamery pokazały zafrasowanego Kanadyjczyka schodzącego do własnej ławki. Kompletnie nie miał pomysłu, jak dobrać się do serwisu naszego zawodnika..

Felix Auger-Aliassime, 's-Hertogenbosch 2026 NICOLAS ECONOMOU / NURPHOTO AFP

Pierwsza szansa na przełamanie pojawiła się w szóstym gemie. I od razu Kamil ją wykorzystał, przejął inicjatywę w wymianie, grał coraz głębiej swoim forhendem. Aż w końcu Auger-Aliassime wyrzucił piłkę w aut. Było 6:4, 4:2 - Polak był już o włos od niespodziewanego półfinału.

A później zrobiło się 5:3, Polak miał do dyspozycji serwis. W całym meczu wygrał dotąd 37 z 43 piłek w swoich gemach. Średnia prędkość drugiego podania Majchrzaka w tym spotkaniu to to 153 km/godz., niemal jak w meczach kobiet. A jednocześnie... 93 procent wygranych akcji po drugim podaniu.

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I jeszcze te statystyki poprawił - po 69 minutach zamknął spotkanie. Wygrał 6:4, 6:3.

W sobotnim półfinale Polak zagra z lepszym z pary: Marin Cilić - Daniił Miedwiediew.

Kamil Majchrzak Artur Widak/Nur Photo AFP

Felix Auger-Aliassime AFP





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