Największy sukces Emmy Raducanu od roku. Wyeliminowała półfinalistkę Australian Open

Emma Raducanu o ostatnich miesiącach swojej kariery raczej chciałaby zapomnieć. Brytyjka, która w 2021 roku stawiana była, jako młoda gwiazda, która może zdominować tenis w następnych sezonach, niestety nie utrzymała poziomu, który udało jej się osiągnąć podczas amerykańskiego US Open. Tamten turniej na kortach w Nowym Jorku nastolatka wygrała, ale wyraźnie nie poszła za ciosem. Kolejne imprezy rangi Wielkiego Szlema to dla Raducanu same rozczarowania.

Od zwycięstwa w US Open Brytyjka jest cieniem samej siebie. W 2022 roku najlepszym wynikiem w tych najważniejszych zawodach była druga runda, podobnie prezentowało się to także w 2023 roku, a sezon 2024 również rozpoczęła od drugiej rundy w Australian Open. Przyczyny tego stanu rzeczy są w tenisowy świecie bardzo dobrze znane. Niestety dla Raducanu tenis stał się bardziej hobby niż sposobem na życie. Z pewnością Brytyjka nie ma do tego takiego podejścia, jak Iga Świątek.

Duży sukces Emmy Raducanu. Teraz Sabalenka?

Raducanu z pewnością ma duży talent, do gry w tenisa na najwyższym poziomie. Zdarza jej się pokazywać to w przeróżnych turniejach i meczach, brakuje jednak regularności. Są takie korty, gdzie Brytyjka czuje się bardzo dobrze, nawet jeśli nie jest w optymalnej dyspozycji. Mowa o Indian Wells. Kalifornijska ziemia wyraźnie sprzyja Raducanu, która podobnie, jak Świątek zdaje się lubić te wolne korty Indian Wells. Rok temu 21-latka udowodniła, że tam w tenisa grać umie.

Wówczas dotarła aż do czwartego meczu imprezy. Tam pokonała ją dopiero Iga Świątek. Był to jednak najlepszy turniej Raducanu od roku. W tym sezonie 21-latka znów do USA przyjechała, w zdaje się dobrej formie. Najpierw w pierwszej rundzie pokonała 96. rakietę świata Rebekę Masarovą 6:2, 6:3. W drugiej rundzie na 250. rakietę świata czekała zdecydowanie wyższa przeszkoda. Brytyjka musiała zmierzyć się z Dayaną Yastremską, która niedawno grała w półfinale Australian Open.

Raducanu kolejną rywalkę odprawiła z kwitkiem do domu. Brytyjka prowadziła w pierwszym secie 4:0 i wówczas Yastremska podjęła decyzję o poddaniu spotkania. Dzięki temu 21-latka awansowała już do trzeciej rundy turnieju rangi 1000 i to jej największy sukces od roku. W trzecim meczu na Brytyjkę czekać będzie jeszcze większe wyzwanie. Raducanu zmierzy się w nim bowiem z ze zwyciężczynią pojedynku między Aryną Sabalenką i Peyton Stearns, a to zdecydowanie trudniejsze rywalki.

Emma Raducanu / AFP JUNG YEON-JE / AFP

Emma Raducanu / AFP